Les vulnérabilités critiques à suivre (19 août 2024)

Voici le rapport de veille mettant en lumière les vulnérabilités les plus critiques découvertes la semaine passée. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique. Chaque semaine, LeDécodeur scrute minutieusement les dernières actualités, analyses et incidents notables pour fournir une vue d’ensemble claire et détaillée des événements qui ont marqué le secteur.

LeDécodeur tire parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour faciliter la rédaction et la traduction en français des résumés. Cependant, il est essentiel de souligner que toute la sélection, l’analyse et la revue de ces informations sont réalisées par un véritable cerveau humain. Cette veille n’est pas le résultat d’un traitement automatique.

Que vous soyez un dirigeant, un responsable de sécurité RSSI ou un spécialiste cybersécurité, ce rapport est conçu pour vous tenir rapidement informés des tendances émergentes, des vulnérabilités découvertes et des stratégies de défense les plus efficaces. Plongez dès maintenant dans les moments clés de la semaine passée et bonne lecture!

Les vulnérabilités de la semaine

Une vulnérabilité vieille de 7 ans dans une application préinstallée sur Google Pixel expose les utilisateurs à des risques Une faille de sécurité vieille de sept ans dans une application préinstallée sur les smartphones Google Pixel a été découverte, mettant potentiellement en danger des millions d’utilisateurs. Cette vulnérabilité, liée à une application de configuration préinstallée, permet à des attaquants de contourner les protections de sécurité pour accéder aux données sensibles de l’utilisateur, voire prendre le contrôle du dispositif. Bien que l’application en question soit considérée comme obsolète, elle est toujours présente sur de nombreux appareils, ce qui amplifie les risques. Lire la suite sur HackRead – Latest Cyber Crime – Information Security – Hacking News

Une faille critique dans SAP permet aux attaquants de contourner l’authentification Une vulnérabilité critique a été découverte dans plusieurs produits SAP, permettant aux attaquants de contourner l’authentification et d’accéder à des données sensibles sans autorisation. Identifiée comme CVE-2024-40223, cette faille affecte les composants SAP NetWeaver et ABAP Platform, très utilisés dans le monde des entreprises pour gérer leurs processus critiques. Lire la suite sur BleepingComputer

Des jetons d’authentification exposés dans des projets populaires utilisant GitHub Actions Une recherche récente a révélé que des artefacts GitHub Actions dans plusieurs projets populaires contenaient des jetons d’authentification exposés, ce qui pourrait permettre à des attaquants d’accéder à des systèmes sensibles. Ces jetons, qui devraient être protégés, ont été accidentellement inclus dans les artefacts des workflows GitHub Actions, posant un risque majeur pour les projets concernés. Lire la suite sur BleepingComputer

Une nouvelle famille de ransomware pourrait contenir les clés pour la récupération des données des victimes Un nouveau type de ransomware, identifié sous le nom d’INC, présente une particularité rare : il pourrait contenir en son sein les clés de déchiffrement permettant aux victimes de récupérer leurs données sans avoir à payer la rançon. Bien que ce détail ne garantisse pas une récupération facile des données, il pourrait offrir un espoir aux entreprises touchées par cette menace. Lire la suite sur Dark Reading

Des hackers exploitent les dérailleurs sans fil des vélos de course Les dérailleurs électroniques sans fil utilisés dans les vélos de course sont devenus la nouvelle cible des hackers. En exploitant les communications sans fil non sécurisées entre les composants, les attaquants peuvent interférer avec les systèmes de changement de vitesse, ce qui pourrait causer des accidents ou compromettre la performance des cyclistes. Lire la suite sur The Verge – Cybersecurities

Une nouvelle vulnérabilité AMD expose les systèmes à des attaques de type SinkClose Des chercheurs en sécurité ont découvert une vulnérabilité critique dans les processeurs AMD, connue sous le nom de SinkClose, qui pourrait permettre à des attaquants de compromettre les systèmes en exploitant une faille au niveau du gestionnaire de mémoire. Cette faille, présente dans plusieurs générations de processeurs, expose les systèmes à des attaques de type escalade de privilèges. Lire la suite sur Cyber Security News

Des vulnérabilités dans Zoom permettent une escalade de privilèges Zoom, l’une des plateformes de visioconférence les plus utilisées au monde, est confrontée à de nouvelles vulnérabilités qui permettent une escalade de privilèges sur les systèmes utilisateurs. Ces failles pourraient être exploitées pour prendre le contrôle des systèmes où Zoom est installé, offrant ainsi aux attaquants un point d’accès privilégié. Lire la suite sur Cyber Security News