L’hebdo cybersécurité (18 août 2024)

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique. Chaque semaine, LeDécodeur scrute minutieusement les dernières actualités, analyses et incidents notables pour fournir une vue d’ensemble claire et détaillée des événements qui ont marqué le secteur.

LeDécodeur tire parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour faciliter la rédaction et la traduction en français des résumés. Cependant, il est essentiel de souligner que toute la sélection, l’analyse et la revue de ces informations sont réalisées par un véritable cerveau humain. Cette veille n’est pas le résultat d’un traitement automatique.

Que vous soyez un dirigeant, un responsable de sécurité RSSI ou un spécialiste cybersécurité, ce rapport est conçu pour vous tenir rapidement informés des tendances émergentes, des vulnérabilités découvertes et des stratégies de défense les plus efficaces. Plongez dès maintenant dans les moments clés de la semaine passée et bonne lecture!

Les actus cybersécurité de la semaine

Phishing ciblant des personnalités politiques américaines par un groupe lié à l’Iran APT42, un groupe de cyberespionnage soutenu par l’Iran, intensifie ses attaques de phishing contre des personnalités politiques américaines, dont Donald Trump, Joe Biden et Kamala Harris. Utilisant des techniques sophistiquées, le groupe vise à compromettre les comptes de hautes personnalités pour obtenir des informations sensibles. Lire la suite sur WIRED

NIST publie les 3 premiers standards de chiffrement post-quantique Le NIST a finalisé les trois premiers standards de chiffrement post-quantique, marquant une étape cruciale dans la protection des données face aux menaces des futurs ordinateurs quantiques. Ces nouveaux algorithmes sont conçus pour résister aux capacités de calcul avancées des ordinateurs quantiques, offrant une sécurité renforcée pour les communications et les transactions numériques. Lire la suite sur NIST News

Vol de données techniques par des hackers nord-coréens Des hackers nord-coréens ont volé des données techniques cruciales concernant des avions espions et des chars sud-coréens, selon les autorités sud-coréennes. Ces informations, relatives aux avions “Baekdu” et “Geumgang” ainsi qu’au char K2 “Black Panther”, pourraient permettre à la Corée du Nord d’améliorer ses capacités militaires et de contourner les mesures de surveillance sud-coréennes. Lire la suite sur Latest news and stories from BleepingComputer.com

National Public Data confirme une violation de données révélant les numéros de sécurité sociale Une importante fuite de données a révélé des numéros de sécurité sociale appartenant à des millions d’Américains. L’incident, qui touche le site National Public Data, met en lumière les lacunes dans la protection des informations personnelles sensibles aux États-Unis. Les numéros de sécurité sociale exposés augmentent considérablement les risques de fraude et de vol d’identité pour les personnes concernées. Lire la suite sur BleepingComputer

OpenAI bannit des comptes liés à une opération d’influence iranienne OpenAI a banni plusieurs comptes impliqués dans une opération d’influence iranienne clandestine. Ces comptes utilisaient les outils d’IA pour manipuler l’opinion publique en ligne, diffusant de la désinformation et des narratifs pro-iraniens. Cette action souligne les défis croissants auxquels sont confrontées les plateformes d’IA pour empêcher l’exploitation de leurs technologies à des fins malveillantes, en particulier dans le contexte de campagnes de désinformation géopolitique. Lire la suite sur CyberScoop