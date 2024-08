Les dernières actus des cybercriminels (16 août 2024)

Voici le rapport de veille de la semaine à propos des évolutions législatives et des cybercriminels. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique. Chaque semaine, LeDécodeur scrute minutieusement les dernières actualités, analyses et incidents notables pour fournir une vue d’ensemble claire et détaillée des événements qui ont marqué le secteur.

LeDécodeur tire parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour faciliter la rédaction et la traduction en français des résumés. Cependant, il est essentiel de souligner que toute la sélection, l’analyse et la revue de ces informations sont réalisées par un véritable cerveau humain. Cette veille n’est pas le résultat d’un traitement automatique.

Que vous soyez un dirigeant, un responsable de sécurité RSSI ou un spécialiste cybersécurité, ce rapport est conçu pour vous tenir rapidement informés des tendances émergentes, des vulnérabilités découvertes et des stratégies de défense les plus efficaces. Plongez dès maintenant dans les moments clés de la semaine passée et bonne lecture!

Les actus de la semaine à propos des cybercriminels et des évolutions législatives

Arrestation des administrateurs de WWH-Club après une frénésie de dépenses Les administrateurs du marché illégal de cartes de crédit WWH-Club ont été arrêtés après avoir attiré l’attention des autorités en dépensant d’énormes sommes d’argent de manière ostentatoire. WWH-Club était une plateforme majeure pour la vente de cartes de crédit volées, générant des millions de dollars pour ses opérateurs. L’enquête a révélé que ces administrateurs avaient profité de leurs gains illicites pour financer un train de vie extravagant, ce qui a finalement conduit à leur arrestation. Cette opération marque un coup d’arrêt important contre le commerce de données financières volées sur le dark web. Lire la suite sur BleepingComputer

Fin de l’enquête de la SEC sur les attaques MOVEit touchant 95 millions de personnes La Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) a clos son enquête sur les cyberattaques ayant visé MOVEit, un logiciel de transfert de fichiers utilisé par de nombreuses entreprises. Ces attaques ont compromis les données de 95 millions de personnes, affectant plusieurs grandes entreprises et institutions. La clôture de l’enquête marque une étape importante dans la gestion de cette violation massive, mais les conséquences légales et financières pour les entreprises impliquées restent à surveiller. Lire la suite sur Latest news and stories from BleepingComputer.com

Fraude orchestrée par des travailleurs IT nord-coréens Le département de la Justice des États-Unis a révélé une fraude internationale impliquant des travailleurs IT nord-coréens opérant sous de fausses identités. Ces travailleurs ont réussi à obtenir des emplois dans des entreprises américaines en utilisant de faux CV et documents, transférant ensuite leurs revenus au gouvernement nord-coréen. Cette affaire souligne l’ingéniosité des régimes sous sanctions pour contourner les restrictions économiques en exploitant les vulnérabilités du marché du travail globalisé. Lire la suite sur CyberScoop

Récompense de 10 millions $ offerte pour des informations sur des hackers iraniens ciblant les infrastructures d’eau Le gouvernement américain a annoncé une récompense pour toute information menant à l’identification de hackers iraniens ayant ciblé des infrastructures d’eau aux États-Unis. Cette annonce s’inscrit dans le cadre d’une campagne plus large visant à contrer les cybermenaces d’États-nations. Les cyberattaques contre les infrastructures critiques, telles que les systèmes d’approvisionnement en eau, sont devenues une préoccupation majeure, en raison de leur potentiel de perturbation massive. Lire la suite sur The Record by Recorded Future

Interpol récupère 41 millions de dollars dans la plus grande opération de fraude par email Interpol a récupéré plus de 41 millions de dollars dans le cadre de sa plus grande opération contre les fraudes par email. Cette opération mondiale, menée dans 30 pays, a permis l’arrestation de nombreux suspects impliqués dans des escroqueries via des emails compromettant des entreprises. Les cybercriminels utilisaient des techniques sophistiquées pour usurper l’identité des cadres et détourner des fonds. Lire la suite sur The Hacker News

Saisie de cryptonator pour blanchiment d’argent La plateforme Cryptonator, utilisée pour blanchir de l’argent via des cryptomonnaies, a été saisie par les autorités internationales. Cette opération fait suite à une enquête de plusieurs mois révélant l’implication de Cryptonator dans des activités de blanchiment pour le compte de divers groupes criminels. La fermeture de cette plateforme démontre la détermination des forces de l’ordre à lutter contre l’utilisation illicite des cryptomonnaies pour financer des activités criminelles. Lire la suite sur CySecurity News – Latest Information Security and Hacking Incidents