Les actus cybersécurité de l’Europe (16 août 2024)

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée pour le périmètre européen. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique. Chaque semaine, LeDécodeur scrute minutieusement les dernières actualités, analyses et incidents notables pour fournir une vue d’ensemble claire et détaillée des événements qui ont marqué le secteur.

LeDécodeur tire parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour faciliter la rédaction et la traduction en français des résumés. Cependant, il est essentiel de souligner que toute la sélection, l’analyse et la revue de ces informations sont réalisées par un véritable cerveau humain. Cette veille n’est pas le résultat d’un traitement automatique.

Que vous soyez un dirigeant, un responsable de sécurité RSSI ou un spécialiste cybersécurité, ce rapport est conçu pour vous tenir rapidement informés des tendances émergentes, des vulnérabilités découvertes et des stratégies de défense les plus efficaces. Plongez dès maintenant dans les moments clés de la semaine passée et bonne lecture!

Les actus européennes de la semaine

Fin de l’enquête sur le scandale “Predatorgate” en Grèce La Cour suprême grecque a clos l’enquête sur le scandale “Predatorgate” en exonérant les responsables politiques et les services de l’État de toute implication dans l’utilisation du logiciel espion Predator. Cette décision, critiquée par l’opposition et des experts, met fin à une affaire qui avait révélé des tentatives d’espionnage sur des personnalités publiques en Grèce en 2022. Lire la suite sur Cybersecurity and Data Protection – POLITICO

Révision des règles de l’App Store par Apple Apple a ajusté ses règles de conformité pour l’App Store en réponse à la directive européenne sur les marchés numériques (DMA). Ces changements incluent une réduction des restrictions sur les liens externes dans les applications et une nouvelle structure de frais, reflétant la pression croissante des régulateurs européens sur les pratiques d’Apple. Lire la suite sur TechCrunch