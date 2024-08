Les derniers gros vols de données (15 août 2024)

Voici le rapport de veille des vols et pertes de données de la semaine passée. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique. Chaque semaine, LeDécodeur scrute minutieusement les dernières actualités, analyses et incidents notables pour fournir une vue d’ensemble claire et détaillée des événements qui ont marqué le secteur.

LeDécodeur tire parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour faciliter la rédaction et la traduction en français des résumés. Cependant, il est essentiel de souligner que toute la sélection, l’analyse et la revue de ces informations sont réalisées par un véritable cerveau humain. Cette veille n’est pas le résultat d’un traitement automatique.

Que vous soyez un dirigeant, un responsable de sécurité RSSI ou un spécialiste cybersécurité, ce rapport est conçu pour vous tenir rapidement informés des tendances émergentes, des vulnérabilités découvertes et des stratégies de défense les plus efficaces. Plongez dès maintenant dans les moments clés de la semaine passée et bonne lecture!

Les vols ou pertes de données de la semaine

Piratage de la campagne Trump : des informations sensibles volées La campagne de Donald Trump a été piratée, et des communications internes ont été volées. Les responsables de la campagne accusent l’Iran d’être à l’origine de cette attaque. Cet incident rappelle à nouveau les risques de cybersécurité auxquels sont confrontées les campagnes politiques, en particulier en période électorale. Lire la suite sur DataBreachToday.eu RSS Syndication

TikTok poursuivi par le DOJ et la FTC pour violation de la vie privée des enfants Le ministère de la Justice (DOJ) et la Commission fédérale du commerce (FTC) ont intenté une action en justice contre TikTok, l’accusant de violer la vie privée des enfants. Les autorités allèguent que TikTok a collecté et utilisé des données personnelles d’enfants sans le consentement approprié, en violation des lois américaines sur la protection de la vie privée. Lire la suite sur The Hacker News

Failles dans les bases de la 5G exposant les utilisateurs à l’espionnage Des chercheurs ont découvert des vulnérabilités dans les systèmes de base des réseaux 5G qui pourraient permettre à des attaquants d’espionner les utilisateurs de téléphones portables. Ces failles exploitent des faiblesses dans les protocoles de communication. Lire la suite sur TechCrunch

Journaux de voleurs publiés sur Telegram

– 26’105’473 comptes compromis En juillet 2024, des journaux de vol d’informations contenant 26 millions d’adresses e-mail uniques ont été collectés à partir de chaînes Telegram malveillantes . Les données contenaient 22 Go de journaux composés d’adresses e-mail, de mots de passe et des sites Web sur lesquels ils étaient utilisés Lire la suite sur Have I Been Pwned latest breaches