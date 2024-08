Les actus cybersécurité de la Suisse (14 août 2024)

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée sur le périmètre suisse. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique. Chaque semaine, LeDécodeur scrute minutieusement les dernières actualités, analyses et incidents notables pour fournir une vue d’ensemble claire et détaillée des événements qui ont marqué le secteur.

LeDécodeur tire parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour faciliter la rédaction et la traduction en français des résumés. Cependant, il est essentiel de souligner que toute la sélection, l’analyse et la revue de ces informations sont réalisées par un véritable cerveau humain. Cette veille n’est pas le résultat d’un traitement automatique.

Que vous soyez un dirigeant, un responsable de sécurité RSSI ou un spécialiste cybersécurité, ce rapport est conçu pour vous tenir rapidement informés des tendances émergentes, des vulnérabilités découvertes et des stratégies de défense les plus efficaces. Plongez dès maintenant dans les moments clés de la semaine passée et bonne lecture!

Les actus suisses de la semaine

Le système de vote électronique de La Poste résiste aux tests de piratage Le système de vote électronique développé par La Poste en Suisse a passé avec succès une série de tests de piratage. Ces tests visaient à évaluer la robustesse du système face à des cyberattaques potentielles. La résistance de ce système est essentielle pour établir la confiance dans son utilisation possible pour les futures élections. Lire la suite sur Netzwoche News

Le canton de Schwyz envisage l’acquisition d’un SOC Le canton de Schwyz envisage de se doter d’un Centre opérationnel de sécurité (SOC) pour renforcer la cybersécurité de ses infrastructures. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à améliorer la protection contre les cybermenaces, en assurant une surveillance continue et une réponse rapide aux incidents. Lire la suite sur www.inside-it.ch Feed

Courriers falsifiés de la ZKB ciblant les utilisateurs de PhotoTAN Des criminels utilisent de faux courriers prétendument envoyés par la Zürcher Kantonalbank (ZKB) pour cibler les utilisateurs de la méthode d’authentification PhotoTAN. Ces courriers demandent aux victimes d’installer une nouvelle application PhotoTAN, qui est en réalité une application malveillante conçue pour voler leurs informations bancaires. Cette campagne de phishing sophistiquée met en lumière les risques de sécurité associés aux méthodes d’authentification, même les plus sécurisées. Lire la suite sur Swiss IT Magazine – News