Les dernières cyberattaques (13 août 2024)

Voici le rapport de veille des cyberattaques de la semaine passée. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique. Chaque semaine, LeDécodeur scrute minutieusement les dernières actualités, analyses et incidents notables pour fournir une vue d’ensemble claire et détaillée des événements qui ont marqué le secteur.

LeDécodeur tire parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour faciliter la rédaction et la traduction en français des résumés. Cependant, il est essentiel de souligner que toute la sélection, l’analyse et la revue de ces informations sont réalisées par un véritable cerveau humain. Cette veille n’est pas le résultat d’un traitement automatique.

Que vous soyez un dirigeant, un responsable de sécurité RSSI ou un spécialiste cybersécurité, ce rapport est conçu pour vous tenir rapidement informés des tendances émergentes, des vulnérabilités découvertes et des stratégies de défense les plus efficaces. Plongez dès maintenant dans les moments clés de la semaine passée et bonne lecture!

Les cyberattaques de la semaine

McLaren Health touché par une deuxième attaque par ransomware en un an Le système de santé McLaren a été victime d’une nouvelle attaque par ransomware, la deuxième en un an. Cet incident a gravement perturbé les opérations de l’établissement, mettant en évidence les défis constants auxquels sont confrontés les systèmes de santé pour protéger leurs données sensibles contre les cybercriminels. Lire la suite sur DataBreachToday.eu RSS Syndication

ADT, géant de la sécurité à domicile, reconnaît avoir été piraté La société de sécurité à domicile ADT a confirmé avoir été victime d’une cyberattaque. Bien que les détails précis de l’attaque n’aient pas encore été divulgués, cet incident soulève des questions sur la sécurité des systèmes utilisés pour protéger les foyers. L’impact de cette violation sur les clients d’ADT reste à déterminer. Lire la suite sur Gizmodo

Démantèlement d’une ferme de laptops utilisée par des travailleurs IT nord-coréens Les autorités américaines ont démantelé une ferme de laptops utilisée par des travailleurs IT nord-coréens opérant sous de fausses identités. Cette opération met en lumière les efforts continus de la Corée du Nord pour contourner les sanctions économiques en utilisant des cyberactivités illicites. Les équipements saisis étaient utilisés pour des activités de cybersécurité visant à générer des revenus pour le régime nord-coréen. Lire la suite sur Latest news and stories from BleepingComputer.com

Accélération des opérations d’influence iraniennes sur les élections américaines Microsoft a publié une recherche indiquant que l’Iran intensifie ses opérations d’influence visant les élections américaines. Ces activités incluent des tentatives de manipuler l’opinion publique et de semer la discorde, illustrant l’escalade des menaces cybernétiques contre les processus démocratiques aux États-Unis. Lire la suite sur Nextgov – Cybersecurity

Attaque ciblant les professeurs d’université par la Corée du Nord Des professeurs d’université sont devenus les cibles d’une campagne de phishing sophistiquée orchestrée par des hackers nord-coréens. Cette campagne vise à voler des informations sensibles et à obtenir un accès non autorisé aux systèmes universitaires. Ces attaques montrent l’intérêt croissant des États-nations pour les secteurs académiques, souvent perçus comme des cibles faciles en raison de la richesse des données qu’ils détiennent. Lire la suite sur The Hacker News — Hacking, Cyber and Internet Security

Retour de 12 millions de dollars volés à Ronin Network par des hackers éthiques Suite à un piratage de la Ronin Network, 12 millions de dollars ont été restitués par des hackers éthiques. Cet incident souligne la complexité des cyberattaques dans l’écosystème blockchain, où les interventions de hackers éthiques jouent un rôle crucial pour récupérer les fonds volés et maintenir la confiance dans les technologies décentralisées. Lire la suite sur Latest news and stories from BleepingComputer.com

Attaques nord-coréennes sur les secteurs de la construction et des machines-outils Des pirates informatiques liés à la Corée du Nord ciblent les secteurs de la construction et des machines-outils à travers des attaques de type “watering hole” et des attaques sur la chaîne d’approvisionnement. Les acteurs malveillants exploitent des vulnérabilités dans les infrastructures des entreprises pour insérer des logiciels malveillants et compromettre les systèmes. Ces attaques sophistiquées visent à obtenir des informations sensibles et à perturber les opérations industrielles. Lire la suite sur Malware – Security Affairs

Un hacker efface 13 000 appareils après avoir piraté une plateforme de gestion de classe Un hacker a effacé les données de 13 000 appareils appartenant à une plateforme de gestion de classe. L’attaque a compromis une société éducative, exposant la vulnérabilité des systèmes utilisés par les écoles. Les motivations derrière cette attaque restent floues, mais l’impact sur l’éducation des étudiants est considérable. Lire la suite sur BleepingComputer

Un logiciel espion sophistiqué cible les utilisateurs Android en Russie Un logiciel espion avancé a été détecté ciblant les utilisateurs d’Android en Russie. Ce malware, caché dans des applications apparemment innocentes, collecte des informations personnelles et sensibles des victimes. Les utilisateurs sont invités à être vigilants quant aux applications qu’ils installent et à vérifier les permissions demandées par celles-ci. Lire la suite sur Dark Reading

Des hackers contaminent les mises à jour logicielles via un fournisseur d’accès Internet Des hackers chinois du groupe StormBamboo ont compromis un fournisseur d’accès Internet pour injecter des logiciels malveillants dans les mises à jour distribuées aux utilisateurs finaux. Cette méthode d’attaque est particulièrement dangereuse car elle exploite la confiance des utilisateurs dans les mises à jour logicielles, exposant potentiellement un grand nombre de systèmes à des risques de compromission. Lire la suite sur CySecurity News – Latest Information Security and Hacking Incidents

Utilisation du DNS Poisoning par un groupe APT chinois pour de l’espionnage Un groupe APT chinois a été détecté en train d’utiliser une technique de DNS poisoning dans le cadre d’une campagne d’espionnage. Cette méthode permet aux attaquants de rediriger les utilisateurs vers des sites web malveillants sans qu’ils s’en aperçoivent, compromettant ainsi des données sensibles et facilitant le vol d’informations. Les secteurs ciblés incluent des infrastructures critiques. Lire la suite sur DataBreachToday.eu RSS Syndication

Un ransomware cause 30 millions de dollars de pertes chez Sonic Automotive Sonic Automotive, une grande chaîne de concessionnaires automobiles, a subi une attaque par ransomware qui a entraîné des pertes financières estimées à 30 millions de dollars. Cette attaque a gravement perturbé les opérations de l’entreprise, illustrant l’impact économique potentiel des cyberattaques sur les grandes organisations. Les données des clients et les systèmes de gestion des concessions ont été particulièrement affectés. Lire la suite sur DataBreachToday.eu RSS Syndication

Piratage d’un fournisseur de santé mentale en Arkansas affecte 375 000 personnes Un prestataire de services de santé mentale basé en Arkansas a été victime d’une cyberattaque qui a compromis les données de 375 000 personnes. Les informations volées incluent des données personnelles et médicales sensibles, ce qui pourrait exposer les patients à des risques de fraude et d’usurpation d’identité. Lire la suite sur DataBreachToday.eu RSS Syndication

APT41 compromet un institut de recherche gouvernemental à Taïwan Le groupe de hackers APT41, soupçonné d’être lié à la Chine, a compromis un institut de recherche gouvernemental à Taïwan. Cette attaque fait partie d’une série d’opérations visant à voler des données sensibles à des fins d’espionnage, accentuant les tensions géopolitiques dans la région. Lire la suite sur Security Affairs

Apt28 cible des diplomates avec le malware HeadLace Le groupe APT28, affilié au renseignement militaire russe (GRU), utilise le malware HeadLace pour cibler des diplomates à travers des leurres de vente de voitures. Cette campagne, débutée en mars 2024, utilise des techniques de spear-phishing pour livrer un backdoor modulaire sur Windows, permettant de récolter des informations sensibles. En utilisant des services légitimes comme webhook.site, les attaquants masquent leur activité malveillante, ce qui rend la détection plus difficile. Lire la suite sur The Hacker News