Les vulnérabilités critiques à suivre (12 août 2024)

Voici le rapport de veille mettant en lumière les vulnérabilités les plus critiques découvertes la semaine passée. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique. Chaque semaine, LeDécodeur scrute minutieusement les dernières actualités, analyses et incidents notables pour fournir une vue d’ensemble claire et détaillée des événements qui ont marqué le secteur.

LeDécodeur tire parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour faciliter la rédaction et la traduction en français des résumés. Cependant, il est essentiel de souligner que toute la sélection, l’analyse et la revue de ces informations sont réalisées par un véritable cerveau humain. Cette veille n’est pas le résultat d’un traitement automatique.

Que vous soyez un dirigeant, un responsable de sécurité RSSI ou un spécialiste cybersécurité, ce rapport est conçu pour vous tenir rapidement informés des tendances émergentes, des vulnérabilités découvertes et des stratégies de défense les plus efficaces. Plongez dès maintenant dans les moments clés de la semaine passée et bonne lecture!

Les vulnérabilités de la semaine

Découverte d’une vulnérabilité potentiellement critique dans les puces AMD Des chercheurs ont découvert une vulnérabilité critique présente depuis des décennies dans les puces AMD. Cette faille pourrait permettre à des attaquants de compromettre les systèmes utilisant ces puces, affectant potentiellement des millions d’appareils à travers le monde. L’existence de cette faille depuis si longtemps soulève des questions sur la sécurité des composants matériels et met en lumière la nécessité de réexaminer régulièrement les anciennes technologies pour y détecter des vulnérabilités. Lire la suite sur Engadget

Des failles dans les sites de fuites de ransomware sauvent 6 entreprises de rançons importantes Des bugs de sécurité découverts sur des sites utilisés par des groupes de ransomware pour publier des données volées ont permis à six entreprises d’échapper au paiement de lourdes rançons. Ces failles ont été exploitées par des chercheurs pour désactiver les menaces. Lire la suite sur TechCrunch

Attaque de rétrogradation sur Windows expose les anciennes vulnérabilités Une attaque connue sous le nom de “Windows Downgrade Attack” permet aux attaquants de réactiver des vulnérabilités précédemment corrigées en forçant un système à revenir à une version antérieure de Windows. Cette méthode exploite des failles déjà connues pour lesquelles les correctifs de sécurité ont été appliqués, mais qui peuvent être contournés par cette technique, mettant en danger la sécurité des systèmes. Lire la suite sur Pcworld.com

Découverte de failles graves dans AWS Des experts ont découvert des vulnérabilités sévères dans les services Amazon Web Services (AWS), qui pourraient être exploitées par des attaquants pour compromettre des comptes et accéder à des données sensibles. Cette découverte rappelle les risques potentiels associés à l’utilisation de services cloud, en particulier ceux de grands fournisseurs comme AWS. Lire la suite sur The Hacker News

Le système de vote électronique de La Poste résiste aux tests d’intrusion Le système de vote électronique de La Poste suisse a réussi à résister à une série de tests de piratage menés pour évaluer sa sécurité. Ces tests doivent renforcer la confiance dans la fiabilité du système pour les futures élections en Suisse. Lire la suite sur Netzwoche News

Samsung ajuste son programme de Bug Bounty Samsung a annoncé des ajustements à son programme de Bug Bounty pour mieux récompenser les chercheurs en sécurité qui identifient des vulnérabilités dans ses produits. Ces changements visent à encourager la découverte proactive des failles de sécurité. Lire la suite sur heise Security

Vulnérabilité découverte dans 400’000 enregistreurs vidéo numériques Une vulnérabilité critique a été découverte dans certains enregistreurs vidéo numériques (DVR), permettant à des attaquants de prendre le contrôle des appareils à distance. Cette faille pourrait être exploitée pour accéder aux flux vidéo ou pour désactiver les systèmes de surveillance, compromettant ainsi la sécurité des installations protégées par ces dispositifs. Lire la suite sur Cyber Security News

Contournement de la fonctionnalité anti-phishing de Microsoft 365 Une faille a été découverte permettant de contourner la fonctionnalité anti-phishing de Microsoft 365, exposant ainsi les utilisateurs à des risques accrus d’hameçonnage. Cette vulnérabilité pourrait être exploitée pour diffuser des emails malveillants malgré les protections en place, rendant la plateforme vulnérable aux attaques de phishing sophistiquées. Lire la suite sur Cyber Security News

Correctifs pour des vulnérabilités critiques dans Firefox Mozilla a publié des correctifs pour plusieurs vulnérabilités découvertes dans le navigateur Firefox. Ces failles de sécurité pourraient permettre à des attaquants d’exécuter du code à distance ou de contourner certaines protections du navigateur. Lire la suite sur Cyber Security News