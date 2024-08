L’hebdo cybersécurité (11 août 2024)

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique. Chaque semaine, LeDécodeur scrute minutieusement les dernières actualités, analyses et incidents notables pour fournir une vue d’ensemble claire et détaillée des événements qui ont marqué le secteur.

LeDécodeur tire parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour faciliter la rédaction et la traduction en français des résumés. Cependant, il est essentiel de souligner que toute la sélection, l’analyse et la revue de ces informations sont réalisées par un véritable cerveau humain. Cette veille n’est pas le résultat d’un traitement automatique.

Que vous soyez un dirigeant, un responsable de sécurité RSSI ou un spécialiste cybersécurité, ce rapport est conçu pour vous tenir rapidement informés des tendances émergentes, des vulnérabilités découvertes et des stratégies de défense les plus efficaces. Plongez dès maintenant dans les moments clés de la semaine passée et bonne lecture!

Les actus cybersécurité de la semaine

Piratage de la campagne Trump et divulgation d’informations sensibles Un hacker a réussi à infiltrer les systèmes de la campagne Trump et a fourni des informations sensibles aux médias. Cet incident révèle non seulement une faille de sécurité majeure dans une organisation de grande envergure, mais aussi les risques accrus pour les campagnes politiques face aux cyberattaques. La divulgation des informations pourrait avoir des implications politiques significatives, exacerbant les tensions autour de la cybersécurité dans le contexte politique américain. Lire la suite sur DataBreachToday.eu RSS Syndication

Exploit potentiel découvert dans les puces AMD après des décennies Des chercheurs en cybersécurité ont découvert un exploit potentiellement catastrophique dans les puces AMD, présent depuis des décennies. Cette vulnérabilité, si elle est exploitée, pourrait compromettre la sécurité des systèmes utilisant ces puces, affectant potentiellement des millions d’appareils à travers le monde. Lire la suite sur Engadget

Des espions russes ont volé des données et des e-mails du gouvernement britannique Les systèmes du gouvernement britannique ont été ciblés par des pirates informatiques russes dans une campagne d’espionnage. Cette attaque fait partie d’une série d’opérations hostiles menées par la Russie, accentuant les tensions cybernétiques entre les deux nations. Les implications de cette cyberattaque sont encore à déterminer. Lire la suite sur Security Affairs

La Russie bloque Signal pour non-respect des lois antiterroristes La Russie a décidé de bloquer l’application de messagerie Signal, invoquant des violations des lois antiterroristes du pays. Ce blocage s’inscrit dans une tendance plus large de la Russie à restreindre l’accès aux services de communication cryptés. Lire la suite sur BleepingComputer

Accélération des opérations d’influence iraniennes sur les élections américaines Microsoft a publié une recherche indiquant que l’Iran intensifie ses opérations d’influence visant les élections américaines. Ces activités incluent des tentatives de manipuler l’opinion publique et de semer la discorde, illustrant l’escalade des menaces cybernétiques contre les processus démocratiques aux États-Unis. Lire la suite sur Nextgov – Cybersecurity

Fin de l’enquête sur le scandale “Predatorgate” en Grèce La Cour suprême grecque a clos l’enquête sur le scandale “Predatorgate” en exonérant les responsables politiques et les services de l’État de toute implication dans l’utilisation du logiciel espion Predator. Cette décision, critiquée par l’opposition et des experts, met fin à une affaire qui avait révélé des tentatives d’espionnage sur des personnalités publiques en Grèce en 2022. Lire la suite sur Cybersecurity and Data Protection – POLITICO

Fermeture d’une plateforme de fraude téléphonique russe au royaume-uni Le Royaume-Uni a démantelé une plateforme russe spécialisée dans la fraude téléphonique, qui a escroqué des milliers de victimes en se faisant passer pour des entités légitimes. Cette opération a été menée par la National Crime Agency (NCA), en collaboration avec des partenaires internationaux. La plateforme utilisait des techniques avancées pour tromper les victimes et leur soutirer des informations personnelles et financières. Lire la suite sur HackRead – Latest Cyber Crime – Information Security – Hacking News

La cybersécurité au cœur des priorités de la Russie dans un échange de prisonniers Un échange de prisonniers récent entre la Russie et un autre pays montre que la cybersécurité est une priorité stratégique pour la Russie. Cela reflète l’importance croissante que la Russie accorde aux opérations cybernétiques dans le cadre de ses intérêts nationaux. Lire la suite sur Dark Reading