Les dernières actus de la justice et des cybercriminels (9 août 2024)

Voici le rapport de veille de la semaine passée à propos de la justice et des cybercriminels. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique. Chaque semaine, LeDécodeur scrute minutieusement les dernières actualités, analyses et incidents notables pour fournir une vue d’ensemble claire et détaillée des événements qui ont marqué le secteur.

LeDécodeur tire parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour faciliter la rédaction et la traduction en français de nos résumés. Cependant, il est essentiel de souligner que toute la sélection, l’analyse et la revue de ces informations sont réalisées par un véritable cerveau humain. Cette veille n’est pas le résultat d’un traitement automatique.

Que vous soyez un dirigeant, un responsable de sécurité RSSI ou un spécialiste cybersécurité, ce rapport est conçu pour vous tenir rapidement informés des tendances émergentes, des vulnérabilités découvertes et des stratégies de défense les plus efficaces. Plongez dès maintenant dans les moments clés de la semaine passée et bonne lecture!

Les actus de la semaine à propos de la justice et des cybercriminels

Arrestations liées à des agressions homophobes sur le forum coco Deux administrateurs du forum Coco ont été arrêtés en lien avec des agressions homophobes. Ces arrestations marquent une étape importante dans la lutte contre les discours de haine et les violences perpétrées en ligne. Les forces de l’ordre ont identifié ces individus grâce à une enquête approfondie, mettant en lumière la nécessité d’une vigilance accrue sur les plateformes de discussion en ligne. Cette opération souligne l’importance de la coopération internationale pour traquer et arrêter les cybercriminels. Lire la suite sur ZATAZ News

Fermeture d’une plateforme de fraude téléphonique russe au royaume-uni Le Royaume-Uni a démantelé une plateforme russe spécialisée dans la fraude téléphonique, qui a escroqué des milliers de victimes en se faisant passer pour des entités légitimes. Cette opération a été menée par la National Crime Agency (NCA), en collaboration avec des partenaires internationaux. La plateforme utilisait des techniques avancées pour tromper les victimes et leur soutirer des informations personnelles et financières. Lire la suite sur HackRead – Latest Cyber Crime – Information Security – Hacking News

Interpol récupère plus de 40 millions de dollars d’une escroquerie par email internationale Les forces de l’ordre ont récupéré plus de 40 millions de dollars provenant d’une escroquerie par email visant des entreprises internationales. L’opération, coordonnée par Interpol, a permis l’arrestation de nombreux cybercriminels responsables de ces fraudes sophistiquées. Les criminels utilisaient des techniques d’hameçonnage pour obtenir des informations sensibles et détourner des fonds. Cette opération souligne l’importance de la coopération internationale dans la lutte contre la cybercriminalité. Lire la suite sur News and Events

Arrestation en ukraine d’un homme offrant des services à la russie sur le darknet Les autorités ukrainiennes ont arrêté un individu proposant des services au gouvernement russe sur le darknet. L’homme, qui offrait des outils et des services de piratage, était surveillé depuis plusieurs mois. Lire la suite sur The Record by Recorded Future