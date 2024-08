Le top 5 des actus cybersécurité (7 août 2024)

Voici le rapport de veille en cybersécurité mettant en lumière les 5 actualités les plus marquantes de la semaine passée. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique. Chaque semaine, LeDécodeur scrute minutieusement les dernières actualités, analyses et incidents notables pour fournir une vue d’ensemble claire et détaillée des événements qui ont marqué le secteur.

Nous tirons parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour faciliter la rédaction et la traduction en français de nos résumés. Cependant, il est essentiel de souligner que toute la sélection, l’analyse et la revue de ces informations sont réalisées par un véritable cerveau humain. Cette veille n’est pas le résultat d’un traitement automatique.

Que vous soyez un dirigeant, un responsable de sécurité RSSI ou un spécialiste cybersécurité, ce rapport est conçu pour vous tenir informés des tendances émergentes, des vulnérabilités découvertes et des stratégies de défense les plus efficaces. Plongez dans les moments clés de la semaine passée et renforcez votre posture de sécurité.

Le top 5 des actus cybersécurité de la semaine

Échange de Prisonniers entre les États-Unis et la Russie Le 1er août 2024, un échange de prisonniers a eu lieu entre la Russie et les pays occidentaux. Parmi les détenus russes libérés se trouvaient plusieurs cybercriminels notoires. Roman Seleznev, condamné en 2017 pour vol de données de cartes de paiement, et Vladislav Klyushin, impliqué dans une conspiration de hacking pour commerce illégal, font partie des cybercriminels libérés. En échange, la Russie a libéré des prisonniers américains, dont un journaliste du Wall Street Journal et un ancien Marine des États-Unis. Lire la suite sur Krebs on Security

Menace de Piratage pour les Propriétaires de Noms de Domaine Les attaques de détournement de domaine représentent une menace croissante pour les propriétaires de noms de domaine. Ces attaques peuvent entraîner des pertes financières et de la crédibilité pour les entreprises affectées. Les cybercriminels exploitent souvent des vulnérabilités dans les protocoles de sécurité DNS pour détourner le trafic Internet vers des sites frauduleux. Les experts en cybersécurité recommandent des mesures proactives, telles que la mise en œuvre de DNSSEC, pour protéger les actifs en ligne contre ces attaques. Aujourd’hui, plus d’une douzaine de gangs cybercriminels russes profitent de l’ouverture du système de noms de domaine (DNS) en déployant l’attaque « Sitting Ducks » qui cible les fournisseurs DNS. Lire la suite sur Dark Reading

Disparition des Mots de Passe pour 15 Millions d’Utilisateurs Windows Le 24 juillet 2024, un bug dans le gestionnaire de mots de passe de Google Chrome a causé la disparition des mots de passe pour environ 15 millions d’utilisateurs Windows. Cette faille a rendu les mots de passe stockés invisibles et empêché l’enregistrement de nouveaux mots de passe. Bien que Google ait rapidement fourni un correctif nécessitant simplement le redémarrage du navigateur, l’incident a mis en lumière les risques de dépendre uniquement d’un gestionnaire de mots de passe basé sur le navigateur. Lire la suite sur CySecurity News – Latest Information Security and Hacking Incidents

Attaque DDoS Amplifiée sur Microsoft Azure Une attaque DDoS sur Microsoft Azure a révélé une faiblesse dans les défenses cybernétiques de la plateforme cloud. Les cybercriminels ont utilisé des techniques d’amplification pour submerger les serveurs de Microsoft, provoquant des interruptions de service pour de nombreux utilisateurs. Microsoft travaille à renforcer ses mesures de sécurité pour prévenir de futures attaques similaires et protéger l’intégrité de ses services cloud. Lire la suite sur Dark Reading