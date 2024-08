Les vulnérabilités critiques à suivre (5 août 2024)

Voici le rapport de veille mettant en lumière les vulnérabilités les plus critiques découvertes la semaine passée. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique. Chaque semaine, LeDécodeur scrute minutieusement les dernières actualités, analyses et incidents notables pour fournir une vue d’ensemble claire et détaillée des événements qui ont marqué le secteur.

Nous tirons parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour faciliter la rédaction et la traduction en français de nos résumés. Cependant, il est essentiel de souligner que toute la sélection, l’analyse et la revue de ces informations sont réalisées par un véritable cerveau humain. Cette veille n’est pas le résultat d’un traitement automatique.

Que vous soyez un dirigeant, un responsable de sécurité RSSI ou un spécialiste cybersécurité, ce rapport est conçu pour vous tenir informés des tendances émergentes, des vulnérabilités découvertes et des stratégies de défense les plus efficaces. Plongez dans les moments clés de la semaine passée et renforcez votre posture de sécurité.

Les vulnérabilités de la semaine

Microsoft : Mauvaise réaction lor de l’attaque DDoS Le 30 juillet, Microsoft a subi une panne de plusieurs heures affectant ses services Azure et M365. Un pic inattendu de la charge a provoqué des erreurs et des temps d’attente élevés. Bien qu’un attaque DDoS ait déclenché cette situation, c’est une défaillance dans le mécanisme de protection contre les DDoS qui a amplifié le problème, au lieu de l’atténuer. Microsoft s’engage à publier un rapport détaillé dans les deux semaines. Lire la suite sur www.inside-it.ch Feed

Bug Siri permet le vol de données sur les appareils Apple verrouillés Une faille dans Siri permet aux attaquants de voler des données sur des appareils Apple verrouillés. Cette vulnérabilité permet de contourner les protections de sécurité, mettant en danger les informations des utilisateurs. Apple travaille sur un correctif pour remédier à ce problème. Lire la suite sur Dark Reading

Révocation massive de certificats TLS par DigiCert en raison d’un bug de validation de domaine DigiCert a révoqué massivement des certificats TLS après avoir découvert un bug dans le processus de validation de domaine. Cette faille pourrait compromettre la sécurité des connexions HTTPS, obligeant les entreprises à renouveler rapidement leurs certificats pour éviter des interruptions de service et garantir la sécurité des communications en ligne. Lire la suite sur BleepingComputer

Ne laissez pas votre nom de domaine devenir une cible facile, un “Sitting Duck” Comme rapporté par Brian krebs, plus d’un million de noms de domaine, dont de nombreux enregistrés par des entreprises du Fortune 100 et des sociétés majeures, sont vulnérables à la prise de contrôle par des cybercriminels en raison de faiblesses d’authentification chez un certain nombre de grands fournisseurs d’hébergement Web et de bureaux d’enregistrement de domaines, selon une nouvelle étude. Lire la suite sur Krebs on Security

Vulnérabilité dans Microsoft Edge permettant l’exécution de code arbitraire Une vulnérabilité critique dans Microsoft Edge permet aux attaquants d’exécuter du code arbitraire. Le problème réside dans la gestion des permissions de fichiers, exposant les utilisateurs à des risques élevés de compromission. Microsoft recommande de mettre à jour le navigateur pour se protéger contre cette faille. Lire la suite sur Cyber Security News

Les hackers exploitent TryCloudflare pour la distribution de malware Des cybercriminels utilisent TryCloudflare pour distribuer des malwares, profitant de la plateforme pour masquer leurs activités malveillantes. Cette méthode permet d’échapper à la détection et complique les efforts de sécurité. Les experts recommandent une vigilance accrue et l’adoption de solutions de sécurité robustes. Lire la suite sur Cyber Security News

Un projet de loi pour améliorer la sécurité des machines de vote Un nouveau projet de loi au Sénat américain vise à renforcer la sécurité des machines de vote en imposant des standards rigoureux et des audits réguliers. Cette initiative cherche à garantir l’intégrité du processus électoral face aux cybermenaces croissantes, en assurant des systèmes de vote plus fiables et transparents. Lire la suite sur WIRED

Exploitation des paramètres de Proofpoint pour envoyer des emails de phishing Des cybercriminels ont exploité des paramètres mal configurés dans le service de protection des emails de Proofpoint pour envoyer des millions d’emails de phishing chaque jour. La campagne “EchoSpoofing” a ciblé des entreprises du Fortune 100 en usurpant l’identité de grandes marques comme Disney et IBM. Les attaquants ont pu contourner les filtres de sécurité et atteindre les boîtes de réception des victimes. Proofpoint a depuis renforcé ses paramètres de sécurité pour prévenir de telles attaques. Lire la suite sur BleepingComputer

Attaque XSS OAuth: risque de prise de contrôle de millions de comptes Une attaque XSS ciblant le protocole OAuth expose des millions d’utilisateurs au risque de prise de contrôle de leurs comptes. Les cybercriminels peuvent ainsi accéder à des données sensibles et compromettre des systèmes entiers. Il est essentiel de renforcer les mesures de sécurité des applications utilisant OAuth. Lire la suite sur Dark Reading

Disparition des Mots de Passe pour 15 Millions d’Utilisateurs Windows Le 24 juillet 2024, un bug dans le gestionnaire de mots de passe de Google Chrome a causé la disparition des mots de passe pour environ 15 millions d’utilisateurs Windows. Cette faille a rendu les mots de passe stockés invisibles et empêché l’enregistrement de nouveaux mots de passe. Bien que Google ait rapidement fourni un correctif nécessitant simplement le redémarrage du navigateur, l’incident a mis en lumière les risques de dépendre uniquement d’un gestionnaire de mots de passe basé sur le navigateur. Lire la suite sur CySecurity News – Latest Information Security and Hacking Incidents

Vulnérabilité de privilège dans MOVEit File Transfer Une vulnérabilité de privilège a été découverte dans MOVEit File Transfer, permettant aux attaquants de s’élever à des privilèges supérieurs. Cette faille critique nécessite une mise à jour immédiate pour empêcher toute exploitation. Les administrateurs doivent vérifier et appliquer les correctifs disponibles. Lire la suite sur Cyber Security News

Un hacker pourrait parfaitement manipuler les feux de circulation comme dans les films Un chercheur a démontré la possibilité de manipuler les feux de circulation en exploitant des vulnérabilités dans les systèmes de contrôle. Cette découverte souligne les risques potentiels pour la sécurité routière et la nécessité de renforcer les mesures de protection des infrastructures critiques. Les vulnérabilités des produits en question pouvaient être trouvées sur le web. Lire la suite sur Numerama

Bypass de la vérification d’email de Google Des cybercriminels ont réussi à contourner la vérification d’email de Google, créant des comptes Workspace pour accéder à des services tiers. Cette méthode permet d’abuser de la confiance des utilisateurs et de compromettre leurs informations. Une vigilance accrue est nécessaire pour détecter et prévenir de telles attaques. Lire la suite sur Krebs on Security