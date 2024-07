Les actus cybersécurité de la Suisse (29 juillet 2024)

Voici la sélection des actus cybersécurité de la semaine passée pour la Suisse.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

Cybercriminels exploitent les réseaux Wi-Fi publics

Le Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) met en garde contre l’utilisation des réseaux Wi-Fi publics, particulièrement dans les lieux comme les aéroports. Ces réseaux sont souvent mal sécurisés, permettant aux cybercriminels d’intercepter facilement des informations sensibles comme des données de connexion ou des numéros de carte de crédit. Un récent cas en Australie a révélé comment des fraudeurs créent de faux réseaux imitant les officiels, redirigeant les utilisateurs vers des sites de phishing pour voler leurs informations.

Lire la suite sur IT Magazine

Une demande d’entraide judiciaire du canton de Zurich contre un membre du groupe de ransomware LockBit

Les autorités américaine ont condamné un citoyen canado-russeimpliqué dans des attaques au lockbit. Grâce à une demande d’entraide judiciaire du canton de Zurich, l’homme pourrait également être inculpé d’agressions contre des victimes suisses.

Lire la suite sur Swiss Cybersecurity