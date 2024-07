Les actus cybersécurité de la Suisse (24 juillet 2024)

Voici la sélection des actus cybersécurité de la semaine passée pour la Suisse.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

Update vom 15.07.2024: Im Rahmen seiner Cybersicherheitsstrategie hat sich der Kanton Zürich für den Aufbau einer Bug-Bounty-Plattform entschieden. Der Zuschlag dafür erhält die Swisscom zu einem Preis von 150’000… Lire la suite sur netzwoche.ch