Comment éviter les arnaques lors de la réservation de vacances en ligne

L’Office fédéral de la cybersécurité conseille d’utiliser des plateformes de réservation vérifiées, lire les évaluations, vérifier les URL et recevoir des e-mails de confirmation pour éviter les arnaques.

A l’occasion des départs en vacances l’Office fédéral de la cybersécurité profite de rappeler quelques points à surveiller lors de la recherche d’hôtels pour éviter les arnaques qui pullulent. Les vacances sont souvent le moment privilégié pour se détendre et découvrir de nouveaux horizons, que ce soit en explorant des villes étrangères, en profitant des plages ou en partant en randonnée. Aujourd’hui, la majorité des réservations se fait en ligne, ce qui n’a pas échappé aux cybercriminels. Ils exploitent les plateformes de réservation pour lancer des campagnes de phishing et créer de fausses pages d’hôtels afin de voler des données sensibles comme les informations de connexion et les cartes de crédit.

Les escrocs mettent en place de faux profils d’hôtels, des annonces de locations fictives et même de fausses plateformes de réservation avec des offres trop belles pour être vraies. Par exemple, des chalets de luxe en Suisse ont été proposés à des prix attractifs sur une fausse plateforme, escroquant ainsi de nombreux vacanciers. Ces sites frauduleux manipulent aussi les prix en ajoutant des frais cachés ou en augmentant les tarifs après la réservation.

Récemment, des cybercriminels ont pris le contrôle de comptes d’hôtels sur booking.com, accédant ainsi aux réservations et aux données de paiement des clients. Ils ont ensuite envoyé de faux e-mails aux clients pour obtenir leurs informations personnelles et leurs données de carte de crédit sous prétexte de confirmation de réservation. Dans certains cas, ils ont même contacté les victimes par téléphone, leur demandant d’installer une application de support à distance, permettant ainsi un accès complet à leurs ordinateurs et potentiellement à leurs comptes bancaires.

4 recommandations pour éviter de se faire piéger

L’OFCS profite de rappeler dans son article référencé ci-dessous les 4 recommandations principales suivantes:

Recevez un e-mail de confirmation officiel de la part de la plateforme de réservation et de l’hôtel. Utilisez des plateformes de réservation fiables et vérifiées comme booking.com, Expedia ou Airbnb, qui offrent des mesures de sécurité et des programmes de protection des clients. Lisez les évaluations et examinez aussi bien les commentaires positifs que négatifs. Méfiez-vous des hôtels avec des évaluations extrêmement positives ou négatives. Assurez-vous que l’URL du site de réservation est correcte.

Pour en savoir plus

(Re)découvrez également: