Sécurité des Jeux olympiques 2024 Paris : défis et préparatifs contre les cyberattaques

Les Jeux olympiques d’été 2024 à Paris posent des défis de sécurité face à la cybercriminalité et les tensions géopolitiques; des mesures étendues sont prises pour garantir la sûreté.

Les Jeux olympiques d’été de 2024 à Paris, prévus pour le 26 juillet, sont un événement majeur qui attirera des millions de visiteurs et générera des milliards de dollars. Cependant, cette affluence et l’infrastructure complexe des Jeux en font une cible attrayante pour les cybercriminels motivés par l’argent et les tensions géopolitiques actuelles, telles que les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient.

Intel 471, une société de renseignement sur les menaces cybernétiques, a observé une activité accrue des hacktivistes ciblant des entités françaises à l’approche des Jeux, utilisant des tactiques et techniques similaires à celles des deux dernières années. De nombreux domaines frauduleux et activités illicites liées aux Jeux ont été identifiés, y compris la diffusion illégale de vidéos et la vente de visas falsifiés.

Les autorités françaises, en collaboration avec divers partenaires, se préparent depuis deux ans pour sécuriser l’événement tant physiquement que cybernétiquement. Des cours de sensibilisation à la cybersécurité, des exercices de red teaming, et la mise en place de centres d’opérations technologiques et de cybersécurité ont été déployés. Plus de 100 applications, incluant un système de gestion olympique et des systèmes de diffusion pour lutter contre la désinformation, ont été créées.

Sur le plan de la sécurité physique, la France a établi des centres de commandement, recruté des agents de sécurité et des policiers internationaux, et intégré des technologies avancées comme la vidéosurveillance alimentée par l’intelligence artificielle pour détecter les risques. Ces mesures visent à assurer la sûreté et la sécurité des Jeux dans un environnement mondialement instable.

