Des tentatives de cyberarnaques ciblant des artistes suisses

Plusieurs artistes suisses ont été ciblés par des escrocs se faisant passer pour des fondations et acheteurs étrangers. L’OFCS recommande de ne jamais payer des frais en avance.

Récemment, comme le relève l’office fédéral de la cybersécurité ci-dessous, plusieurs artistes et associations artistiques tessinoises ont été la cible d’une escroquerie sophistiquée orchestrée par des fraudeurs se faisant passer pour une fondation caritative française. Les malfaiteurs ont créé des domaines internet et un site web pour paraître crédibles, envoyant des e-mails en français et en italien, félicitant les destinataires pour un prétendu don généreux allant de 60’000 à 150’000 euros. Un faux notaire parisien était mentionné pour finaliser la transaction, demandant aux artistes de le contacter directement. Des numéros de téléphone, vraisemblablement tenus par les mêmes escrocs, figuraient également dans l’e-mail.

Comme à l’habitude, ces arnaques souhaite provoquer un paiement initial de la future victime qui ne reverra jamais les fonds car les criminels disparaîtront aussi vite qu’ils sont arrivés. Dans ce cas-là, le stratagème bien préparé consiste à inciter les victimes à payer des “frais de transfert” sous forme d’impôts ou de taxes avant de recevoir le don inexistant. L’arnaque est soigneusement planifiée pour cibler des personnes spécifiques, augmentant ainsi sa crédibilité.

Une autre tentative d’arnaque demandant une avance de 5000 francs suisses

Dans une autre tentative de fraude, un soi-disant sculpteur américain a montré de l’intérêt pour les œuvres d’un artiste suisse, proposant d’acheter quatre tableaux pour 21’000 francs suisses. Après une série d’échanges, y compris un entretien Skype sans caméra, l’escroc a demandé à l’artiste d’avancer 5000 francs suisses pour les frais de transport, promettant de rembourser ces frais lors du paiement des tableaux. L’artiste a refusé, et l’escroc a ensuite envoyé une fausse confirmation de transfert de la Bank of America. Heureusement, l’artiste a découvert la fraude et a cessé toute communication malgré des tentatives d’intimidation.

Les recommandations de l’OFCS pour éviter les arnaques

L’OFCS profite de ces tentatives pour rappeler les 4 recommandations suivantes et la 2ème est très importante:

Vérifiez à chaque fois la plausibilité de telles demandes et offres; Ne payez pas à l’avance de prétendus frais, taxes ou coûts de transport pour une somme d’argent que vous n’avez pas encore reçue; Si vous êtes déjà en relation avec des escrocs, coupez tout contact; Si vous avez subi une perte financière, contactez la police cantonale et déposez plainte;

Ces arnaques, bien que sophistiquées, peuvent être déjouées avec vigilance et scepticisme face à des offres trop belles pour être vraies.

Pour en savoir plus

(Re)découvrez également: