Six cantons de Suisse orientale s’associent autours d’un SOC commun

Six cantons de Suisse orientale, dirigés par Saint-Gall, collaborent avec Swisscom pour renforcer la défense contre les cyberattaques via des services SIEM et SOC partagés.

Six cantons de Suisse orientale se sont associés pour renforcer leur défense contre les cyberattaques en s’appuyant sur des services partagés. Les cantons concernés sont Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures, Glaris, Schaffhouse, Thurgovie et Saint-Gall, qui dirige l’initiative. Leur objectif est de bénéficier d’une détection et d’une défense communes et optimisées contre les cybermenaces, tout en obtenant des conditions économiques avantageuses.

Selon les informations issues des articles ci-dessous, le contrat pour les prestations de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) et du centre des opérations de sécurité (SOC) a été attribué à Swisscom pour un montant de 7,18 millions de francs sur cinq ans. Les services SIEM permettent la consolidation des journaux et la surveillance des incidents de sécurité, tandis que les services SOC assurent une surveillance externe de la sécurité 24h/24 et 7j/7.

Selon un communiqué du canton de Saint-Gall, l’appel d’offres a reçu six propositions répondant aux critères techniques et de participation. L’offre de Swisscom a été jugée la plus avantageuse globalement, se distinguant par son rapport qualité-prix parmi toutes les propositions.

