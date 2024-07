La Suisse ciblée par ce voleur de données Poseidon hébergé en Russie

Le 27 juin 2024, une campagne de courriels malveillants a ciblé les utilisateurs macOS en Suisse, diffusant « Poseidon Stealer » pour voler des données sensibles.

Le 27 juin 2024, une importante campagne de courriels malveillants a été observée, ciblant les utilisateurs de macOS en Suisse. L’ampleur de cette campagne a conduit à de nombreux signalements sur les plateformes antiphishing.ch et report.ncsc.admin.ch.

L’OFCS a en effet constaté une campagne de cybercriminalité qui a frappé la Suisse alémanique avec le maliciel « Poseidon Stealer ». Dans ce cas, les attaquants ont envoyé des courriels prétendument de l’AGOV, incitant les destinataires à télécharger un programme pour infecter les ordinateurs macOS.

L’OFCS a analysé techniquement ces mails frauduleux, semblant provenir de l’AGOV et téléchargent un fichier DMG malveillant en cas d’activation par l’utilisateur ciblé. Une fois exécuté, « Poseidon Stealer » collecte diverses informations sensibles sur l’ordinateur infecté, incluant les données de connexion, les clés privées, les cookies et les portefeuilles de crypto-monnaies. Ces informations sont ensuite compressées dans un fichier zip et envoyées à un serveur contrôlé par les cybercriminels.

Un stealer caché derrière l’image de AGOV

L’OFCS a noté que le maliciel ne persiste pas après le redémarrage de l’ordinateur infecté. Cela signifie que, une fois les données exfiltrées et l’appareil redémarré, le maliciel cesse de fonctionner. Malgré cela, les risques pour les données personnelles restent élevés.

Cette opération de l’OFCS rappelle l’importance de la vigilance et des signalements rapides pour contrer de telles menaces.

