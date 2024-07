Le parlement argovien entaille les crédits pour la sécurité de l’information

Le Grand Conseil argovien a réduit la demande de financement pour la sécurité informatique à 6,6 millions de francs et 3,6 millions annuellement, malgré l’opposition gouvernementale.

Début mai, le Conseil du gouvernement argovien a sollicité des fonds auprès du Grand Conseil pour améliorer la sécurité de l’information, proposant un prêt ponctuel de 7,2 millions de francs et des frais annuels d’environ 4 millions de francs. Cependant, le Grand Conseil a approuvé un prêt ponctuel de près de 6,6 millions de francs et un prêt annuel récurrent de 3,6 millions de francs, réduisant ainsi les prêts de près de 900 000 francs par rapport à la demande initiale.

Selon les articles ci-dessous, cette décision, bien qu’approuvée à l’unanimité lors du vote final, a été prise contre la volonté du conseil de gouvernement, suite à la recommandation de la commission consultative préalable. Malgré cette réduction, le projet d’amélioration de la sécurité informatique de l’administration cantonale argovienne devrait néanmoins couvrir ses besoins principaux de sécurité grâce à une marge de 20% dans le plan d’investissement, représentant plus de 1,1 million de francs, capable d’absorber cette coupe budgétaire.

Selon son dossiers de présentation, les investissements se concentreront principalement sur l’amélioration de la protection des informations via un concept de confiance zéro et la mise en place d’un centre opérationnel de sécurité (SOC). De plus, un accompagnement vers la certification ISO est prévu, renforçant davantage la robustesse de la sécurité informatique.

Le tableau des investissements pour améliorer la sécurité informatique du canton d’Argovie

Pour en savoir plus

Aargau spart bei der Informationssicherheit Nun hat der Grosse Rat aber nur einen einmaligen Kredit von knapp 6,6 Millionen Franken und einen jährlich wiederkehrenden Kredit von 3,6 Millionen Franken bewilligt…. Lire la suite sur inside-it.ch

La compte-rendu politique:

Et le détail de la demande d’investissement pour l’amélioration de la cybersécurité et de la sécurité de l’information:

(Re)découvrez également: