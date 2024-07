Des données d’un magazine du SECO volées

Des données de plus de 8’000 abonnés d’un magazine du SECO ont été volées et mises en vente sur un forum du darknet.

Sur un forum du darknet, un acteur malveillant propose à la vente les données de plus de 8’000 abonnés à un magazine fédéral. Pour prouver la véracité de ses propos, des captures d’écran sont mises en avant incluant certains employés fédéraux de haut rang, avec des adresses e-mail et des mots de passe cryptés. Il est mentionné qu’avec les bonnes compétences, ces mots de passe pourraient être décryptés. Le coût d’un tel ensemble de données se situe dans les plusieurs centaines de dollars américains.

Le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) a pour sa part confirmé le piratage selon les articles ci-dessous mis en référence. Selon un porte-parole, les données de la base de données numérique des abonnés ont été volées et l’incident a été découvert grâce à une enquête du journal “Tagesanzeiger”.

En réponse, Seco a réinitialisé tous les mots de passe du système et a informé les abonnés. Néanmoins, il rappelle que malheureusement rien ne peut empêcher une utilisation abusive de ces données volées. Il a été précisé que le système informatique de l’administration fédérale n’est pas menacé car l’infrastructure du magazine n’y est pas connectée.

Pour rappel, «La Vie économique» est un magazine de politique économique édité par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et qui paraît en français et en allemand. Les auteurs sont issus des milieux scientifiques, économiques, de l’administration, d’organisations internationales et de la société civile.

