Le Contrôle fédéral des finances fait ses recommandations pour la stratégie cloud de la Confédération

Le CDF a fait ses recommandations pour la stratégie cloud du Conseil fédéral qui vise à moderniser l’administration fédérale en utilisant des nuages publics, privés et hybrides.

L’informatique en nuage est une composante clé de la transformation numérique de l’administration fédérale. Adoptée en 2020, la stratégie du Conseil fédéral vise à accélérer et à rendre plus agile la mise en œuvre de projets tout en réduisant les coûts. Cette stratégie inclut l’approvisionnement via des nuages privés, publics et hybrides, mettant l’accent sur l’option des nuages publics. Un modèle organisationnel est également proposé pour la gouvernance et l’exploitation du nuage.

Le Contrôle fédéral des finances (CDF) a évalué la mise en œuvre de cette stratégie et émis son rapport référencé ci-dessous. Il rapporte ainsi que, bien que la majorité des jalons aient été atteints, des améliorations restent nécessaires. Un cadre pour l’utilisation de services de type « Software as a Service » (SaaS) et des processus pour améliorer les outils de travail et faciliter l’échange d’expériences entre intervenants doivent encore être développés.

La stratégie comprend huit jalons jusqu’en 2025. Plusieurs produits ont été élaborés, dont des contrats-cadres avec cinq fournisseurs de services de cloud public d’une valeur totale de 110 millions de francs. Le secteur Transformation numérique et gouvernance de l’informatique (Secteur TNI) a aussi mis au point des documents fondamentaux, y compris un cadre juridique et des principes pour l’utilisation des services de cloud public.

Des recommandations pour les niveaux de service Cloud

Cependant, des éléments restent ouverts, notamment la validation du cahier des charges du « Cloud Service Broker » (CSB) et des clarifications sur la procédure d’appel. La mise à jour de la stratégie pour le réseau de centres de calcul est en cours. L’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) continue d’étendre son assistance pour la mise en œuvre du nuage public.

Le modèle actuel de niveaux de cloud nécessite des clarifications, particulièrement pour les solutions SaaS. Le CDF a souligné l’importance d’un cadre spécifique pour les SaaS et d’une évaluation détaillée des risques et opportunités pour chaque niveau de cloud.

Les intervenants ont été bien intégrés dans le processus, mais il manque une plateforme pour partager les expériences et bonnes pratiques. Le CDF recommande de créer cette plateforme pour améliorer la courbe d’apprentissage et éviter les erreurs répétées.

Enfin, une première génération d’outils de travail a été développée mais nécessite des compléments. Un processus pour prioriser les outils et améliorations les plus utiles doit être mis en place, en tenant compte des évolutions technologiques et juridiques ainsi que de la montée en compétence des intervenants.

Pour en savoir plus

