Voici la sélection des actus cybersécurité de la semaine passée pour la Suisse.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

Des cybercriminels diffusent des maliciels pour macOS au nom d’AGOV 28.06.2024 – Le soir du 27 juin 2024, des cybercriminels ont lancé une campagne de ” malspam ” à grande échelle contre des citoyennes et citoyens de Suisse alémanique. Par le biais d’un e-mail dont l’expéditeur présumé est AGOV, ils tentent d’infecter les appareils des utilisatrices et utilisateurs de macOS avec un maliciel (malware en anglais) du nom de ” Poseidon Stealer “.

Das NTC veröffentlicht Schwachstellen Das Nationale Testinstitut für Cybersicherheit wird auf seinem “Vulnerability Hub” in Zukunft die von ihm gefundenen Schwachstellen veröffentlichen.

Quelque 70 vols touchés par une panne informatique chez Skyguide à Zurich vendredi Une panne informatique chez Skyguide a fortement perturbé le trafic aérien à l’aéroport de Zurich-Kloten vendredi après-midi. Au total, 68 vols ont été affectés, 18 décollages et 19 atterrissages ont dû être annulés.

BACS bemängelt IT-Sicherheit der Bundesverwaltung “Probleme bei der Compliance”, “Defizite bei der bundesweiten Daten-Governance”, “Mängel bei der Übersicht über die Geschäftsbeziehungen mit externen Partnern”: Die To-do-Liste der Bundesverwaltung in Sachen Cybersicherheit ist lang. Das zeigt der Bericht Informatiksicherheit Bund 2023 des BACS.