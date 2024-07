L’e-ID devra pouvoir être utilisée à l’extérieur de la Suisse

L’identité électronique fédérale suisse (E-ID) sera introduite en 2026. Elle nécessitera une infrastructure multi-technologique pour garantir confidentialité et une utilisation internationale.

L’introduction de la nouvelle identité électronique fédérale (E-ID) en Suisse est prévue pour 2026. Le Département fédéral de justice et police (DFJP) a procédé à des clarifications techniques et consulté sur les exigences essentielles de l’E-ID. Les critères principaux sont la protection de la sphère privée et l’utilisation de l’E-ID à l’étranger. Les réponses reçues montrent que ces deux critères sont d’importance égale.

Aucune technologie actuelle ne peut répondre seule à ces exigences, ce qui suggère que l’infrastructure de confiance devra probablement intégrer plusieurs technologies. Cette approche, similaire à celle de l’UE et du Département de la Sécurité intérieure des États-Unis, permet une flexibilité accrue dans un environnement technologique en constante évolution. Une infrastructure multi-technologique est plus adaptable aux changements juridiques ou informatiques.

Le DFJP a donc décidé d’explorer plus en profondeur l’option des technologies parallèles. Des analyses supplémentaires sont nécessaires pour évaluer les aspects techniques et les implications financières. Une proposition concrète sera soumise au Conseil fédéral avant la fin de l’année.

Le développement de l’infrastructure de confiance pour l’E-ID contribuera significativement à la transformation numérique de la Suisse. Cela facilitera la dématérialisation des échanges dans les secteurs public et privé, permettant aux autorités et aux entreprises de numériser leurs services. Les économies de temps et d’argent résultant de cette transition bénéficieront à l’économie suisse. Plusieurs projets pilotes ont été lancés dans le cadre des préparatifs, avec l’objectif de rendre l’E-ID opérationnelle d’ici 2026.

