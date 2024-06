Le Conseil fédéral publie un rapport sur la lutte contre la cybercriminalité en Suisse

Le 19 juin 2024, le Conseil fédéral a approuvé un rapport sur la cybercriminalité en Suisse, abordant l’augmentation des délits et les efforts à faire et les défis persistants

Le 19 juin 2024, le Conseil fédéral a approuvé un rapport détaillé sur la cybercriminalité en Suisse, qui expose les mesures mises en place et les défis actuels dans ce domaine. Répondant aux postulats 22.3145 Silberschmidt et 22.3017 de la Commission de la politique de sécurité du Conseil national, ce rapport, dirigé par l’Office fédéral de la police (fedpol) et réalisé en collaboration avec le Réseau national de sécurité et divers groupes spécialisés, inclut un sondage auprès des autorités cantonales pour dresser un état des lieux précis.

Le rapport constate une augmentation continue de la cybercriminalité en Suisse, tant en termes de quantité et de gravité des délits qu’en termes de dommages causés. En réponse, les cantons et le Ministère public de la Confédération (MPC) ont mis en place des réseaux et des groupes de travail pour renforcer la coordination. La majorité des cantons ont réorganisé leurs structures et accru leurs effectifs, créant des unités spécialisées en cybercriminalité et des postes pour des experts en informatique et des analystes. De plus, la plupart des ministères publics cantonaux et le MPC disposent désormais de procureurs spécialisés.

Des manques à combler

Malgré ces efforts, plusieurs défis demeurent : manque de personnel et de moyens techniques, absence de bases légales pour l’échange automatique d’informations de police entre les cantons, absence d’une base de données nationale pour les cas de cybercriminalité, difficultés d’entraide internationale, développement rapide des technologies criminelles, rareté des plaintes pénales et prévention insuffisante.

Le rapport met en avant la nécessité de coordonner prévention et répression à tous les niveaux. Il recommande d’intensifier la collaboration et la prévention pour mieux protéger la population et les entreprises. Un sondage auprès d’experts indique que les progrès organisationnels ne compensent pas le manque de ressources pour faire face à la cybercriminalité en constante évolution. Chaque canton est invité à s’auto-évaluer pour vérifier l’adéquation de leurs moyens.

Des mesures d’amélioration sont incluses dans la cyberstratégie nationale adoptée en avril 2023, avec des projets comme la plateforme POLAP pour faciliter l’échange d’informations entre polices. fedpol renforce aussi sa coopération avec Europol, Interpol et Eurojust pour améliorer la lutte contre la cybercriminalité.

