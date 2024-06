Voici la sélection des actus cybersécurité de la semaine passée pour la Suisse.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

De premières cyberattaques constatées en Suisse en lien avec la conférence du Bürgenstock Les autorités suisses ont constaté jeudi “comme prévu” les premières cyberattaques liées à l’organisation de la Conférence sur la paix du Bürgenstock ce week-end. “Ces attaques sont du domaine de l’attendu et il n’y a actuellement pas de danger aigu”, selon l’Office fédéral de la cybersécurité.

EU-Staaten wollen mehr Überwachung Viele EU-Länder wollen die End-to-End-Verschlüsselung stark schwächen. Messenger-Dienste sollen zur Überwachung verpflichtet werden.

Wie sich Schwyz gegen Cyberangriffe wappnet Ein grosser Teil des kantonalen Amts für Informatik beschäftigt sich gegenwärtig mit der Bedrohungslage rund um die Ukraine-Konferenz.

Zuger Krypto-Firma Lykke von Cyberangriff getroffen Das Unternehmen hat den Handel über seine Plattform ausgesetzt. Bei einem Cyberangriff sind Assets im Wert von mehr als 22 Millionen Dollar gestohlen worden.

Das Parlament will den Austausch polizeilicher Daten unter den Kantonen sowie zwischen Kantonen und Polizeiorganen des Bundes verbessern. Es hat einen Vorstoss an den Bundesrat überwiesen, der Druck auf die Umsetzung einer vor 5 Jahren beschlossenen Motion machen soll.

Mise à jour : Les attaques par surcharge sur les sites web de la Confédération et des organisations impliquées dans l’organisation de la conférence de haut niveau sur la paix en Ukraine se poursuivent 15.06.2024 – Aujourd’hui samedi, avant le début de la conférence de haut niveau sur la paix en Ukraine, les attaques par surcharge se poursuivent comme attendu. Les sites web de la Confédération ainsi que ceux des organisations impliquées dans la conférence restent les cibles de ces attaques.

Des problèmes informatiques à l’administration fédérale Des problèmes informatiques sont survenus jeudi au sein de l’administration fédérale. Les services de la douane ont notamment été touchés. Les déclarations en douane sont passées à une procédure d’urgence, selon la Confédération.

Nouvelles cyber-attaques sur les sites web de la Confédération L’Office fédéral de la cybersécurité (OCSE) a constaté de nouvelles attaques par surcharge sur les sites Internet de la Confédération avant le début de la conférence sur l’Ukraine. Les sites des organisations impliquées dans la conférence sont également touchés.