La police de Zürich arrête rapidement un voleur grâce à un traqueur 💪️

Un touriste a eu le bon réflexe de déposer un tracker dans son sac qui a permis à la police cantonale de Zurich de localiser et arrêter son voleur.

Selon la situation décrite dans l’article ci-dessous, la police cantonale de Zurich a pu appréhender un pickpocket à Zurich qui avait volé le sac à dos d’un touriste. Le propriétaire l’avait laissé sans surveillance devant un café et le voleur en a rapidement profité.

Environ deux heures après le vol, la police a pu localiser et arrêter l’auteur présumé grâce à un traceur présent dans le sac de l’ordinateur portable de la victime 🙂

Pour rappel, un tracker est un dispositif ou un logiciel utilisé pour surveiller et suivre les mouvements, les activités ou les données en temps réel, et il fonctionne généralement en utilisant des signaux GPS, des réseaux cellulaires ou des connexions Internet pour collecter et transmettre les informations suivies.

Tracker führt zu Verhaftung von Dieb Weil ein Tourist in seinem gestohlenen Rucksack einen Tracker hatte, konnte die Kantonspolizei Zürich den mutmassliche Dieb lokalisieren und verhaften.

