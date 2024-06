La justice fribourgeoise sécurise sa transmission des preuves numériques avec ProofBox

Le Ministère public fribourgeois et sa police ont adopté la plateforme ProofBox pour sécuriser la transmission des preuves numériques, facilitant la coopération judiciaire au sein de leur Programme « e-Justice ».

Dans un communiqué du 5 juin 2024, le Ministère public fribourgeois rappelle que, dans le paysage juridique contemporain, la prédominance des preuves numériques dans les affaires pénales est devenue une réalité incontournable.

Avec la multiplication des technologies numériques, les données extraites d’appareils électroniques tels que les smartphones, les ordinateurs et les dispositifs de stockage numérique fournissent souvent des éléments essentiels pour reconstituer les faits.

Dans une enquête judiciaire, il est nécessaire aujourd’hui, de considérer également les volumes de données concernés.

La plateforme sécurisée ProofBox

C’est pour ce faire que le ministère public et la police cantonale de Fribourg utilise depuis le 22 avril dernier la Proof Box. Cette dernière est une plateforme sécurisée pour la transmission et la visualisation de preuves numériques. Comme mentionné dans l’article ci-dessous, elle remplace la transmission de fichiers via clé USB, stockant des preuves comme des images de caméras de surveillance.

Le développement et l’introduction de la solution ProofBox marque, selon ce communiqué, une étape importante pour la transmission et la consultation des preuves numériques. Cette solution souhaite permettre une collaboration fluide entre les différents acteurs de la chaîne pénale et en assurant l’intégrité des preuves tout au long du processus judiciaire.

Prochaines étapes

Pour rappel, le Programme « e-Justice » de la justice fribourgeoise souhaite simplifier la coopération intra et intercantonale en remplaçant les dossiers judiciaires physiques par des dossiers électroniques. Cette transition digitale est réalisée en assurant la sécurité et la fluidité des échanges, notamment grâce à une intégration à la plateforme judiciaire centrale suisse “Justitia.swiss”.

En étroite collaboration avec le projet fédéral de numérisation et de transformation de la justice suisse Justitia 4.0, la solution ProofBox susciterai d’ores et déjà l’intérêt d’autres cantons en vue de son adoption future.

Pour en savoir plus

Le Ministère public et la Police cantonale de Fribourg sécurisent l’accès aux preuves numériques Le programme e-Justice franchit une nouvelle étape vers la digitalisation de la justice fribourgeoise avec la mise en œuvre de ProofBox. Cette solution simplifie la transmission et la consultation des preuves numériques pour le personnel de la chaîne pénale et les avocats, tout en assurant la sécurité des données.

Kanton Freiburg setzt auf Plattform für Sicherung digitaler Beweise Die “Proof Box” ermöglicht die Übermittlung und Sichtung digitaler Beweisstücke. Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei arbeiten bereits damit.

