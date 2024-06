La Confédération lance un comité de pilotage pour sa cyberstratégie nationale

Le Conseil fédéral a désigné un comité pour superviser la cyberstratégie nationale, assurer sa mise en œuvre et élaborer des propositions.

Lors de sa séance du 7 juin 2024, le Conseil fédéral, par l’entremise du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a désigné son comité de pilotage pour la cyberstratégie nationale (CSN).

Pour rappel, le Conseil fédéral a adopté la cyberstratégie nationale (CSN) le 5 avril 2023 et a décidé de mettre en place un comité de pilotage pour assurer la coordination entre les nombreux domaines et acteurs concernés.

Selon son communiqué, le comité de pilotage de la cyberstratégie nationale (CP CSN) assume les tâches principales suivantes :

il contrôle la mise en oeuvre de la CSN au moins une fois tous les cinq ans, il contribue à son développement et élabore des propositions qu’il jugera nécessaire au Conseil fédéral ;

il élabore, en accord avec les parties prenantes de la CSN, des propositions concernant les priorités et les calendriers d’implémentation des mesures de la CSN ;

il établit, à l’intention du Conseil fédéral, des cantons et du public, un rapport annuel sur la concrétisation de la CSN.

Il est préciser que le comité siège au moins quatre fois par an et qu’il est composé de représentants des cantons, de la Confédération et des milieux économiques, civils et scientifiques. La présidence est confiée à une personne externe à l’administration. Les personnes qui représentent les milieux économiques, civils et scientifiques sont choisies en raison de leur expertise et savoir-faire stratégique dans un domaine relevant de la cybersécurité. Les départements, la Chancellerie fédérale et les cantons choisissent eux-mêmes leurs représentants.

