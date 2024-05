Voici la sélection des actus cybersécurité de la semaine passée pour la Suisse.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

Chantage en Suisse romande – Des données genevoises sensibles publiées après un piratage Près de 700 gigas de documents appartenant à une société d’électrotechnique et d’informatique suisse ont fuité sur le web; certains concernent des institutions, des commerces ou des banques de la place.

Le Swiss Government Cloud devrait coûter 320 millions de francs Le Conseil fédéral compte investir 320 millions de francs dans une infrastructure cloud pour les administrations publiques. Les premiers services du Swiss Government Cloud devraient être utilisables à partir de 2026.