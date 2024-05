Le Digital Trust Label évolue pour inclure des critères d’IA éthiques

L’Initiative Numérique Suisse a mis à jour le Label de Confiance Numérique pour inclure des critères spécifiquement adaptés à l’Intelligence Artificielle et promouvoir une pratique éthique et responsable.

L’Initiative Numérique Suisse (Swiss Digital Initiative, SDI) et ses partenaires viennent d’annoncer une nouvelle version de leurs critères pour implémenter l’Intelligence Artificielle (IA) de manière fiable et responsable. Le Label de Confiance Numérique (Digital Trust Label, DTL) s’adapte donc aux nouveaux défis qui émergent avec l’IA aujourd’hui.

Le Catalogue de Critères pour l’audit du DTL a donc été revu et étendu pour intègrer désormais des spécificités pertinentes à l’IA. Comme mentionné dans son communiqué en lien ci-dessous, ce développement a été rendu possible grâce à la collaboration étroite avec des partenaires de co-développement et un Groupe d’Experts en Confiance Numérique. Ce processus souhaite ainsi créer un cadre d’évaluation robuste qui permettra aux entreprises de démontrer leur engagement envers une pratique éthique de l’IA.

L’extension du DTL à l’IA générative (GenAI) est pertinente dans le contexte actuel, où l’utilisation de l’IA dans les services numériques s’accélère rapidement. En offrant un cadre clair et des orientations sur l’implémentation éthique de l’IA, le DTL souhaite facilité la navigation dans un paysage numérique complexe en exigences réglementaires internationales croissantes.

À mesure que le domaine de l’IA continue d’évoluer, la SDI prévoit de lancer des guides supplémentaires pour rester au fait des meilleures pratiques et des innovations dans le domaine de la confiance numérique.

Qu’est-ce que la La Swiss Digital Initiative?

Pour rappel, la Swiss Digital Initiative (SDI) est une fondation qui a été créée pour renforcer la confiance dans les technologies numériques et leur utilisation. L’initiative promeut des projets et des normes qui visent à garantir l’éthique et la durabilité dans le développement et l’implémentation des technologies digitales.

Elle souhaite s’impliquer dans la mise en place de processus et de frameworks destinés à améliorer la transparence, la sécurité et la responsabilité des entreprises et institutions engagées dans le numérique. La SDI collabore avec divers acteurs, allant des gouvernements aux entreprises privées, en passant par des organisations non gouvernementales, pour développer des solutions pratiques et des recommandations qui peuvent être adoptées à l’échelle globale.

