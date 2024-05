Une startup suisse propose une bibliothèque de cryptographie post-quantique pour les développeurs

Terra Quantum, une société suisse, a dévoilé récemment sa dernière bibliothèque de cryptographie TQ42, un ensemble de pointe d’algorithmes cryptographiques résistants aux attaques quantiques. Elle est proposée en open-source pour permettre aux développeurs et aux entreprises du monde entier de renforcer la sécurité de leurs données contre les menaces de cybersécurité actuelles et émergentes.

Cette bibliothèque de cryptographie propose un ensemble robuste d’algorithmes post-quantiques combinés à des fonctions complètes de sécurité et de gestion des clés. Ainsi, ces outils sont suffisamment polyvalents pour être implémentés dans une multitude d’applications, allant des applications mobiles et web aux environnements plus complexes comme les dispositifs IoT et les infrastructures cloud. La bibliothèque est disponible sur le dépôt GitHub et propose également des fonctions d’API.

Une caractéristique de cette dernière bibliothèque TQ42 est le fait qu’elle se concentre sur la sécurisation des données stockées ou des données au repos. Ceci complète les protocoles de Distribution de Clés Quantiques (QKD) déjà brevetés par cette société pour les données en mouvement. Selon l’article ci-dessous, leur technologie QKD a fait les gros titres lorsqu’elle a établi un record mondial pour la plus longue distance sur laquelle la communication sécurisée a été maintenue via le chiffrement quantique.

Pourquoi avons-nous besoins d’algorithmes résistants au quantique ?

La question sur la nécessité des algorithmes résistants aux quantiques émerge en raison de l’arrivée imminente de l’informatique quantique, une technologie qui a le potentiel de révolutionner la cryptographie.

Pour rappel, les méthodes de chiffrement classiques, telles que RSA et ECC, soutiennent une grande partie de notre infrastructure de sécurité numérique actuelle, protégeant tout, des transactions en ligne aux communications privées. Ces systèmes dépendent donc de la difficulté computationnelle de tâches mais qui pourraient être résolus rapidement par un ordinateur quantique.

Le développement d’algorithmes résistants aux quantiques est donc essentiel pour sécuriser de manière préventive notre architecture numérique contre les menaces quantiques potentielles. Ces algorithmes sont conçus pour utiliser des problèmes mathématiques qui sont censés résister à la fois aux attaques computationnelles classiques et quantiques.

L’urgence est amplifiée par le concept de “récolter maintenant, décrypter plus tard”, où les adversaires pourraient recueillir du trafic chiffré dans l’intention de le décrypter une fois l’informatique quantique devenue faisable. Assurer que nos pratiques cryptographiques sont résistantes aux quantiques protège non seulement les données d’aujourd’hui mais aussi sécurise les données historiques contre les menaces futures, maintenant la confidentialité, l’intégrité et l’accessibilité à travers tous les domaines numériques.

