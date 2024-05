Voici la sélection des actus cybersécurité de la semaine passée pour la Suisse.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

Neuf parlementaires suisses visés par une cyberattaque attribuée à la Chine La presse alémanique a révélé samedi que neuf parlementaires suisses auraient été visés par une attaque informatique chinoise en hiver 2021. Après avoir mené l’enquête, le ministère américain de la Justice accuse sept membres d’un groupe de hackeurs proches du gouvernement chinois.

La Suisse toujours vulnérable face aux cyberattaques Rançongiciels ou hameçonnages par email, les tentatives d’escroquerie virtuelle ont presque doublé en un an. Les fraudes recourant à l’intelligence artificielle font également leur apparition. Un office fédéral tire la sonnette d’alarme: la Suisse est vulnérable, comme beaucoup d’autres pays.

Un logiciel russe utilisé par Fedpol et Armasuisse suscite des inquiétudes sécuritaires Deux organismes de la Confédération utilisent un système de décryptage pour iPhone et PC développé par une société russe. Il existe des risques en matière de cybersécurité.

Aargauer Regierung spricht Millionenkredite für Cybersicherheit Einmalig 7,2 Millionen und wiederkehrend 4 Millionen Franken sollen den Kanton Aargau sicherer machen. Mit dem Geld werden unter anderem neun Vollzeitstellen geschaffen.

Basler Verkehrsbetriebe suchen externen SOC-Anbieter Die Basler Verkehrsbetriebe wollen Sicherheitsüberwachung ihrer IT-Infrastruktur ausbauen. Dazu suchen sie einen Managed Security Services Provider.

En Suisse, les escroqueries à base d’IA débarquent en force Le dernier rapport semestriel de l’Office fédéral de la cybersécurité révèle une escalade des fraudes utilisant l’IA, avec une augmentation notable de cas de sextorsion et d’imitations vocales.

Betrüger geben auf Tutti.ch vor, am Kauf von Artikeln interessiert zu sein. Über eine gefälschte Zahlungsabwicklung erbeuten sie so Kreditkartendaten und tätigen missbräuchliche Einkäufe.