Le canton d’Argovie crée la première loi cantonale de cybersécurité

Le canton d’Argovie investit des millions de francs pour renforcer sa cybersécurité et crée également une première loi cantonale de cybersécurité.

Le canton d’Argovie a décidé d’un investissement unique de 7,2 millions complété par de 4 millions de francs récurrents pour améliorer la sécurité de ses systèmes d’information et sa cybersécurité. Cette manne financière permettra, entre autres, la création de neuf postes à plein temps.

Les attaques contre les administrations et les agences gouvernementales ont considérablement augmenté et nécessite également dans ce canton de pouvoir se donner les moyens de contrer efficacement les cyber-menaces et de garantir la confidentialité, la disponibilité, l’intégrité et la traçabilité des informations.



Il est à relever que cet investissement va également permettre de renforcer les forces dédiées à la sécurité de l’information avec la création de neuf postes à temps plein supplémentaires.

Pour rappel, le canton d’Argovie s’était vu reprocher récemment une mauvaise protection des données en étant également une victime collatérale de Xplain.

Une première loi cantonale de cybersécurité

Dans son argumentaire, le canton d’Argovie rappelle que la protection des informations contre les cyberattaques et autres menaces devient de plus en plus importante et constitue une condition préalable essentielle au fonctionnement de l’administration.

Dans cette logique, il prévoit l’instauration d’une nouvelle loi sur la sécurité de l’information, nommée InfoSiG qui souhaite ainsi créer la base juridique nécessaire pour renforcer la sécurité de l’information et la cybersécurité dans l’administration cantonale.

