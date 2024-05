Voici la sélection des actus cybersécurité de la semaine passée pour la Suisse.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

Locked Shields 2024: Schweizer Armee Teil von internationaler Cybersecurity-Übung Die Schweiz nimmt schon seit Jahren an der internationalen Cyber-Defense-Übung Locked Shields teil. In der diesjährigen Ausgabe arbeiten 70 Schweizer Experten gemeinsam mit österreichischen Armeeangehörigen und US-Nationalgardisten.

Le groupe Swisspro victime d’une attaque par ransomware Les sociétés Swisspro appartenant à BKW Building Solutions ont été la cible d’une attaque par ransomware. Une taskforce travaille à endiguer les éventuelles conséquences de cette attaque.

Luzern verzichtet auf eine eigene E-ID Der Kanton hat seinen neuen Onlineschalter gestartet. Für das Login wird aber nicht auf eine private E-ID-Lösung gesetzt.

Le domaine “.swiss” devient accessible aux particuliers – SWI swissinfo.ch Dès le 24 avril, les particuliers pourront animer un site internet avec une adresse se terminant en “.swiss” plutôt qu’en “.ch”.

Des milliers de Suisses ont reçu cet appel téléphonique suspect Une vague d’appels frauduleux au nom des autorités policières déferle sur la Suisse. Voici comment les criminels procèdent et comment s’en protéger.