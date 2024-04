Voici la sélection des actus cybersécurité de la semaine passée pour la Suisse.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

Das Security-Management beim BAG liegt im Argen Das Gesetz sieht vor, dass das Bundesamt für Gesundheit ein Information Security Management System betreibt. Davon ist die Behörde allerdings noch weit entfernt. Jetzt soll ein externer Anbieter das Problem lösen.

Le Conseil fédéral approuve un accord avec le Luxembourg sur la protection de l’information Informations actuelles de l’administration. Tous les communiqués de l’administration fédérale, des départements et des offices.

La Confédération inculpe un cyber-escroc ayant sévi en Suisse romande Le Ministère public de la Confédération a déposé un acte d’accusation contre un cyber-escroc franco-israélien qui a principalement sévi en Suisse romande. Se faisant passer pour un technicien bancaire, le prévenu aurait contribué à détourner 5 millions de francs.

IT-Chefin verlässt Stadt Lausanne Julia Aymonier wechselt in die Privatwirtschaft. Die städtische IT-Abteilung wird vorerst interimistisch geleitet.

Bund steckt fast 300 Millionen Franken in Identity- und Access-Management Die Bundesverwaltung beschafft sich ein Update für ihre IAM-Lösungen. 110 Millionen Franken gehen freihändig an Adnovum, weitere 180 Millionen sind optional ausgeschrieben.