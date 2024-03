Fedpol alerte sur les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme avec les cryptomonnaies

FedPol souligne les risques croissants du blanchiment et autres activités illégales liés aux cryptomonnaies, et propose des mesures pour renforcer la lutte en Suisse.

Dans son dernier communiqué, FedPol rappelle que les cryptomonnaies sont très répandues dans notre monde numérique qu’elles ont un grand impact sur l’économie. Sa dernière analyse confirme que les risques d’utilisations illégales, tels que le blanchiment d’argent et le financement d’activités criminelles, ne cessent d’augmenter dans ces cybermondes. Fort de ses constats, le groupe de coordination interdépartemental sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (GCBF) publie un rapport avec les données les plus récentes et propose des mesures.

Dans le secteur financier suisse, beaucoup de services incluent désormais les cryptomonnaies, ce qui rend les frontières avec le système financier traditionnel moins claires. Les criminels profitent de ces monnaies digitales pour de nombreuses activités illégales, y compris le blanchiment et le financement du terrorisme. Le rapport remarque une forte hausse des risques liés à ces activités.

FedPol indique par ailleurs dans son communiqué qu’il y a eu une nette augmentation des alertes envoyées par les financiers suisses annonce une hausse significative de l’argent perdu à cause de ces abus, atteignant au moins dix millions de francs suisses en 2022.

Le rapport repris ci-dessous suggère des idées pour minimiser ces dangers et combattre plus efficacement contre les crimes financiers en Suisse. Cela inclut une meilleure compréhension et gestion des informations sur les cryptomonnaies et encourage la collaboration entre les professionnels de la finance. Le rapport souligne également l’importance d’avoir suffisamment de ressources et de coopération internationale pour s’attaquer au problème des activités illégales impliquant les cryptomonnaies.

