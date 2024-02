AGOV, le nouveau portail d’authentification de la Confédération

AGOV est le nouveau portail d’authentification mis en place par les autorités suisses. il est conçu pour permettre aux citoyens et entreprises de communiquer avec les différentes strates administratives (fédérales, cantonales, et communales) à l’aide d’un identifiant biométrique unique, sans nécessité de mot de passe.

AGOV est destiné à remplacer le système actuel CH-LOGIN à partir de janvier 2024, intégrant le réseau d’identités suisse FSI, les identités électroniques cantonales, les identités universitaires, et une future E-ID suisse.

Pour rappel, CH-LOGIN est un système qui permet aux gens d’accéder aux services en ligne du gouvernement suisse avec un nom d’utilisateur et un mot de passe, plus un code reçu par SMS pour plus de sécurité. Actuellement, 1,7 million de personnes l’utilisent pour diverses tâches, comme créer une entreprise ou déclarer la TVA.

AGOV s’annonce plus simple car il fonctionnera avec un smartphone sans besoin de nom d’utilisateur ou de mot de passe. Si quelqu’un n’a pas de smartphone, il pourra utiliser une clé physique pour se connecter. AGOV sera utilisable pour tous les services en ligne en Suisse, pas seulement ceux du gouvernement fédéral.

AGOV adoptera l’eID fédérale dès son lancement prévu en 2026

La compatibilité avec la carte d’identité numérique (e-ID) est prévue pour 2026. Les autorités cantonales et communales devront s’acquitter de frais pour intégrer ce système. Le système est par contre gratuit pour les utilisateurs.

L’utilisation des identifiants AGOV pour les échanges électroniques avec les autorités devrait démarrer au cours du premier semestre 2024 pour la Confédération. Les cantons et les communes pourront ensuite fédérer leur identités avec ce portail et permettre à leurs utilisateurs de profiter d’une authentification simplifiée entre administrations.

Comme le mentionne l’article ci-dessous de AGOV, il est actuellement en test dans les cantons de Zurich et d’Appenzell Rhodes-Extérieures.

Berne, 11.01.2024 – Le Service d'authentification des autorités suisses (AGOV) simplifie la communication électronique avec les autorités fédérales, cantonales et communales en fournissant un identifiant unique pour accéder à tous les services publics suisses. Cet identifiant peut être utilisé dès aujourd'hui dans deux cantons pilotes, Zurich et Appenzell Rhodes-Extérieures, pour accéder facilement et rapidement à la déclaration d'impôt électronique.