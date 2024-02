La carte 2024 des start-ups suisses de cybersécurité

L’innovation en cybersécurité suisse croît grâce à un réseau de soutien collaboratif, attirant les talents et protégeant la propriété intellectuelle. Une occasion de faire rapidement le tour de suisse des startups cybersécurité.

L’essor des innovations en matière de cybersécurité provenant de Suisse n’est pas le fruit du hasard. Il s’agit du résultat d’un environnement bien entretenu qui stimule la créativité et l’avancement technique. Les principaux acteurs de l’industrie, les agences gouvernementales et les institutions académiques se sont réunis pour former un réseau de soutien, alimentant la croissance et la collaboration. Cela a, à son tour, favorisé un environnement propice à l’épanouissement des start-ups.

Les start-ups suisses de ce secteur de la cybersécurité ont un avantage distinct; elles s’appuient sur un riche bassin de talents, avec un accès à des institutions éducatives de premier plan et une main-d’œuvre hautement qualifiée. Elles bénéficient également du solide cadre juridique de la Suisse, propice à la protection de la propriété intellectuelle – un atout essentiel pour toute entreprise axée sur la technologie.

La carte des startups suisse de cybersécurité

La création de la “Swiss Cybersecurity Start-Up Map” est un démonstration des progrès de ce secteur dynamique en Suisse. Conçue pour accompagner l’émergence des entrepreneurs locaux, la plateforme met en avant les innovations des entreprises de moins de dix ans, ayant des fondations solidement ancrées dans le sol suisse, et dédiant leurs efforts à faire avancer la technologie de la cybersécurité.

Alors que ces start-ups constituent le principal focus, la carte reconnaît également des entités qui dérogent à ces critères, marquées de manière distinctive en gris pour indiquer leur statut exceptionnel. Même ces exceptions contribuent à la tapisserie de la communauté, reflétant la diversité et l’inclusivité de l’approche suisse en matière d’innovation.

Pour en savoir plus

The Swiss Cybersecurity Start-Up Map Exploring the Future of Swiss Cybersecurity Innovation