Voici la sélection des actus cybersécurité de la semaine passée pour la Suisse.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

Les Forces aériennes suisses victimes indirectes d’un rançongiciel | LFM la radio Le Département fédéral de la défense (DDPS) a été une victime indirecte d’un rançongiciel. Une cyberattaque contre une société américaine fournissant des technologies de cryptage militaires a conduit à la publication sur le Darknet de données suisses. Ultra Intelligence & Communications, une entreprise de sous-traitance du Département de la défense (DDPS) a été victime d’une […]

Le NCSC devient un office fédéral 01.01.2024 – Dès aujourd’hui, le NCSC est un office fédéral, baptisé Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) et rattaché au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

3 neue Verwaltungseinheiten im VBS: Cybersicherheit, Kommandos Cyber und SEPOS Am 1. Januar 2024 haben im VBS drei neue Verwaltungseinheiten ihre Tätigkeiten aufgenommen: das Staatssekretariat für Sicherheitspolitik (SEPOS), das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) und das Kommando Cyber (Kdo Cy) innerhalb der Armee

In einem neuen Gesetz soll der Austausch von polizeilichen Daten unter den Kantonen sowie zwischen Bund und Kantonen geregelt werden.