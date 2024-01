Le NCSC est maintenant un office fédéral

Depuis le 1er janvier 2024, le NCSC est devenu l’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS), relevant du Département fédéral de la défense de la protection de la population et des sports (DDPS). Il est dirigé par Florian Schütz.

Depuis le 1er janvier 2024, le NCSC est devenu officiellement un office fédéral, baptisé Office fédéral de la cybersécurité (OFCS). Il est rattaché au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et est chargé de poursuivre les tâches principales jusqu’ici dévolues au NCSC.

Pour rappel, ses missions principales consistent à assurer la mise en œuvre coordonnée de la cyberstratégie nationale et rendre la Suisse plus sûre dans le cyberespace.

L’OFCS a pour objectifs de sensibiliser le grand public aux cybermenaces et émettre des alertes en cas de cyberattaques. Il réceptionne les signalements de cyberincidents et aide les exploitants d’infrastructures critiques à gérer ces incidents. En outre, il réalise des analyses techniques pour évaluer et contrer les cyberincidents et les cybermenaces, ainsi que pour identifier et corriger les failles dans la protection de la Suisse contre les cybermenaces.

Ce nouvel Office est dirigé par Florian Schütz, actuel délégué fédéral à la cybersécurité et ancien directeur du NCSC, qui est directement subordonné à la cheffe du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

A cette même date, deux nouvelles unités administratives (UA) voient aussi le jour au sein du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) : le Secrétariat d’État à la politique de sécurité (SEPOS) et le commandement Cyber (cdmt Cyber) au sein de l’armée. Ce dernier aura la charge principale de protéger les systèmes informatiques de l’Armée suisse contre les cyberattaques et sera quant à lui placé sous la conduite du divisionnaire Simon Müller.

Pour en savoir plus

Le NCSC devient un office fédéral 01.01.2024 – Dès aujourd’hui, le NCSC est un office fédéral, baptisé Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) et rattaché au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

Le directeur de l’Office fédéral de la cybersécurité Depuis le 1 er janvier 2024, l’Office fédéral de la cybersécurité (anciennement Centre national pour la cybersécurité, NCSC) est dirigé par Florian Schütz, actuel délégué fédéral à la cybersécurité et ancien directeur du NCSC, qui est directement subordonné à la cheffe du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

(Re)découvrez également: