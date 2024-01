Google ne conserve plus les données de localisation dans Google Maps

Google Maps stocke désormais les données de localisation localement sur le mobile, ce qui signifie que Google n’est plus en mesure de remettre ces données à la police.

Google met à jour Google Maps pour améliorer la confidentialité des utilisateurs en stockant les données de la fonctionnalité Timeline sur les appareils des utilisateurs au lieu de par Google.

Ce changement signifie que Google et les forces de l’ordre n’auront plus accès aux données d’historique de localisation de l’utilisateur. Cette décision intervient après les pressions des législateurs et les préoccupations concernant la confidentialité, notamment à la lumière de l’annulation de l’arrêt Roe v. Wade. Google a également annoncé la suppression des données d’historique de localisation des utilisateurs ayant visité des lieux sensibles liés à la santé.

La mise à jour vise à donner aux individus un plus grand contrôle sur leurs données et s’aligne avec d’autres outils de confidentialité proposés par Google, tels que l’auto-suppression et le mode Incognito. Les utilisateurs peuvent gérer leurs paramètres d’historique des positions dans l’application Google Maps pour activer ou désactiver la fonctionnalité Timeline, ainsi que supprimer des entrées spécifiques.

L’article ci-dessous présente la marche à suivre pour désactiver et supprimer son historique sur Google Maps:

Google will no longer hold onto people’s location data in Google Maps – meaning it can’t turn that info over to the police Google is making some changes in Google Maps that will increase user privacy.