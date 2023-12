L’hôpital cantonal de Saint-Gall a trouvé son SOC

Le Centre hospitalier cantonal de St-Gall a attribué un contrat de 2,2 millions de francs suisses pour un service de centre opérationnel de sécurité SOC.

Depuis fin mai, le Centre hospitalier cantonal de St-Gall (KSSG) était à la recherche de services d’un Centre opérationnel de sécurité (SOC) dans le cadre d’un appel d’offres. En plus de la gestion du Security Information and Event Management (SIEM), c’est-à-dire l’analyse et l’alerte des événements de sécurité, des services de gestion des vulnérabilités, de renseignement sur les menaces et des prestations d’investigation ont également été demandés.

L’attribution de l’appel d’offre, d’une valeur d’environ 2,2 millions de francs suisses, vient d’être attribué à Terreactive à Aarau. Le démarrage opérationnel est fixé au 1er avril 2024 pour une durée de 5 ans, avec possibilité de prolongation.

