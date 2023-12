Voici la sélection d’actualité cybersécurité qui a touché la Suisse la semaine passée.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

Le Conseil fédéral veut améliorer la sécurité des infrastructures de télécommunications Le Conseil fédéral veut renforcer la sécurité des infrastructures de télécommunications et numériques en Suisse. Il a adopté un rapport dans ce sens en réponse à un postulat du conseiller national Jon Pult (PS/GR).

Orange Cyberdefense soll E-Voting-Systeme überprüfen Die Firma, ehemals SCRT, hat laut Bundeskanzlei derzeit als einzige das Know-how, um die E-Voting-Prüfungen durch­zu­führen. Das soll sich aber ändern, indem weitere Anbieter Kompetenzen aufbauen.

Cyberangriff trifft Bezirk im Kanton Schwyz

