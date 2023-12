Voici la sélection d’actualité cybersécurité qui a touché la Suisse la semaine passée.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

Hacker haben Teile einer Datenbank der Stadt Baden gestohlen, die unter anderem Informationen zu Adressen von Einwohnern aber auch Budgetzahlen enthalten. Wie die Angreifer in das System eindringen konnten und ob weitere Daten entwendet wurden, wird nun abgeklärt.

Alors que le projet “Odyssée” des polices vaudoises a pris du retard à cause de l’attaque contre Xplain, le canton d’Argovie a lui aussi fait savoir que des projets IT avec le prestataire piraté en juin dernier sont mis en suspens.

Un employé du NCSC sur cinq a démissionné en 2023 La décision de la Confédération de placer le nouvel Office fédéral de la cybersécurité au sein du Département de la défense, et donc à proximité du Service de renseignement, ne passe pas bien. Dix des 48 collaborateurs du NCSC sont partis. Le service GovCERT est touché.

Die Stadt Baden ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Im Darknet wurden grössere Mengen an zum Teil sensiblen Daten aufgeschaltet, wie eine Sprecherin der Stadt Baden am Montag bestätigte.

Jean-Claude Brossard devient chef suppléant du commandement Cyber