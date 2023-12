Voici la sélection d’actualité cybersécurité qui a touché la France la semaine passée.

Après une cyberattaque sur le SNU, les données de 150 000 personnes volées – Le Monde Informatique Intrusion, Hacking et Pare-feu : Le ministère de l’Education nationale a confirmé que la plateforme du service national universel (SNU) a subi une cyberattaque. Cet incident a…

Santé : un leader marocain et deux entreprises françaises piratées Je ne citerai pas leur nom afin d’éviter de les retrouver dans d’autres espaces plus ou moins malveillants. Ces maîtres chanteurs ne se sont pas attaqués aux serveurs et aux ordinateurs de l’entreprise mais à son site web. Après avoir visité ce dernier, ils ont copié la base de données et ont réclamé de l’argent qu’ils n’ont pas reçu.

Le gouvernement français va accompagner les PME et ETI en matière de cybersécurité Le gouvernement lance un dispositif pour aider les PME, souvent plus vulnérables aux cyberattaques, à améliorer leur cybersécurité.