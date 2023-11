Voici la sélection d’actualité cybersécurité qui a touché la Suisse la semaine passée.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

Zollikofen erleidet Cyber-Angriff auf Gemeindeverwaltung Die Systeme für Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) der Gemeinde Zollikofen sind in der Nacht auf Mittwoch angegriffen worden. Die Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung sind bis auf weiteres weder per E-Mail noch per Telefon zu erreichen.

Le Conseil fédéral clarifie les tâches de l’Office fédéral de la cybersécurité Le Conseil fédéral a précisé les tâches qui vont incomber, dès le 1er janvier 2024, aux nouvelles unités administratives impliquées dans le domaine de la cybersécurité. L’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) reprendra “dans les grandes lignes” les tâches de l’actuel NCSC.

L’e-ID devrait être délivrée par la Confédération dès 2026 Le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la nouvelle loi sur l’e-ID. Il prévoit de proposer la nouvelle e-ID à partir de 2026 et a lancé les travaux préparatoires nécessaires à cet effet. Au cours des premières années, l’infrastructure et les projets pilotes coûteront 182 millions de francs.

Le Groupe Mutuel rejoint la Trust Valley | Trust Valley Le Groupe Mutuel rejoint la Trust Valley en tant que membre contributeur, initiative dédiée à la confiance numérique et la cybersécurité.

Phisher missbrauchen Steuerbehörde und Swissquote für ihre Kampagnen Das NCSC warnt vor zwei Betrugsmaschen. In der ersten geht es um eine vermeintliche Gutschrift von der Steuerverwaltung. In der zweiten sollten Betroffene ihr Kryptowallet absichern. Cyberkriminelle wollen damit Zugang zu den Kreditkartendaten erlangen.

Bankdaten von US-Bürgern sollen im Darkweb gelandet sein, die aus dem Angriff auf den Schweizer IT-Dienstleister stammen. Der Fall wirft Fragen auf.