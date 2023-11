Voici la sélection d’actualité cybersécurité qui a touché la France la semaine passée.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

Le service public de l’assainissement francilien visé par une cyberattaque d’ampleur L’informatique industrielle de cette infrastructure critique n’est pas, pour le moment, concernée par ce piratage informatique. Plusieurs services de l’eau à travers le globe ont été victimes ces derniers temps d’attaques par rançongiciel.

La justice parisienne juge l’un des plus gros dossiers de faux passes sanitaires. Cette fraude massive avait débuté avec l’achat d’une vingtaine de comptes de professionnels de santé sur la plateforme Genesis Market, spécialisée dans la revente d’accès compromis.

La France appréhende deux affiliés russes du rançongiciel Phobos Le Monde a révélé, le 9 novembre 2023, que la justice française avait mis en examen, le 27 octobre 2023, un couple de Russes, soupçonnés d’être des affiliés du rançongiciel Phobos. La police italienne les avait arrêté à leur arrivée à l’aéroport de Milan, à l’été 2023, à la suite d’un mandat d’arrêt européen émis par les autorités françaises.

L’Anssi ouvre une antenne régionale à Rennes – Le Monde Informatique Sécurité : Comptant à ce jour une cinquantaine d’agents, l’antenne bretonne de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information a été inaugurée ce…