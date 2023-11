La nouvelle loi LSI redessine les responsabilités du Centre national pour la cybersécurité

Am 1. Januar 2024 tritt das neue Informationssicherheitsgesetz in Kraft. In den dazugehörenden Verordnungen überträgt der Bundesrat überraschenderweise die Verantwortung für die IT-Sicherheit der Bundesverwaltung an eine neue Fachstelle. Bislang oblag diese dem NCSC. Die Meldepflicht für Cyberangriffe wird später eingeführt.