Voici la sélection d’actualité cybersécurité qui a touché la Suisse la semaine passée.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

L’attaque contre Xplain bloque la modernisation de l’IT de la police vaudoise Le projet “Odyssée” consiste à remplacer trois applications obsolètes utilisées par les polices vaudoises. Or, la solution choisie étant celle de Xplain, victime récente d’une cyberattaque, le projet prend du retard et est mis en suspens.

Lausanne veut 2,24 millions pour sa sécurité IT La Ville de Lausanne a sollicité un crédit d’investissement de 2,24 millions de francs pour poursuivre ses efforts en matière de sécurité IT et de protection des données.

Angriff auf Xplain blockiert IT-Modernisierung der Waadtländer Polizei Das Projekt “Odyssée” besteht darin, drei veraltete Anwendungen der Waadtländer Polizeibehörden zu ersetzen. Da die gewählte Lösung jedoch auf Xplain basiert, das kürzlich Opfer eines Cyberangriffs wurde, verzögert sich das Projekt und wird auf Eis gelegt.